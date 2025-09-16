Un funcionario de prisiones herido en una pelea entre reclusos en Sevilla: los profesionales denuncian masificación y falta de medios

Un funcionario de prisiones de Sevilla I fue agredido este domingo, 14 de septiembre, mientras intentaba detener una pelea masiva entre varios internos.

La agresión ocurrió cuando los presos del módulo 57 regresaban de un servicio de culto y, de repente, varios de ellos se enfrentaron con una "actitud violenta y agresiva". Al intervenir para separarlos, el funcionario recibió múltiples golpes en las costillas y el brazo. Inmediatamente, fue atendido por los servicios médicos de la prisión y, posteriormente, en Urgencias.

La Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones (APFP) ha denunciado que la masificación de los módulos y la mala clasificación de los presos están detrás del aumento de las agresiones. Según el sindicato, muchos reclusos peligrosos que deberían estar en régimen cerrado permanecen en régimen ordinario, lo que aumenta la tensión y el riesgo para el personal.

Reivindicaciones urgentes para aumentar la seguridad en las prisiones

A raíz de este incidente, la APFP ha renovado sus peticiones al Ministerio del Interior:

Reconocimiento como agentes de la autoridad y como profesión de riesgo.

Autorización para el uso de pistolas taser.

Aumento de las plantillas para reducir la carga de trabajo y el riesgo de agresiones.