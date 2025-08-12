COPE
Fallece un hombre de 34 años en una piscina de Mairena del Alcor

Un varón perdió la vida tras ser rescatado inconsciente del agua en la urbanización El Torreón. Los servicios de emergencia no pudieron reanimarlo

Imagen de archivo de un helicóptero sanitario del 061, similar al que intervino en el suceso

Un hombre de 34 años ha fallecido en la tarde del lunes en una piscina de la urbanización El Torreón, en Mairena del Alcor (Sevilla), según ha informado el servicio de emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El aviso se recibió a las 18:15 horas, cuando una llamada de socorro alertaba de que un varón se encontraba en el agua y podría haberse ahogado. De inmediato, el centro coordinador activó un helicóptero sanitario del 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local.

A pesar de los esfuerzos de los servicios sanitarios desplazados al lugar, el hombre no pudo ser reanimado y se certificó su fallecimiento en el propio recinto.

Este trágico suceso se produce pocos días después de otros dos casos similares ocurridos en Andalucía: la muerte de una niña de tres años en una piscina privada de Alhaurín de la Torre (Málaga) y el fallecimiento de un hombre de la misma edad que el de Mairena, registrado en Encinas Reales (Córdoba), ambos por ahogamiento.

La investigación sobre lo sucedido queda ahora en manos de la Guardia Civil, que se encargará de esclarecer las circunstancias del incidente. Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones en piscinas y entornos acuáticos, especialmente en estas fechas de altas temperaturas, para prevenir nuevos accidentes.

