El 'Facilitador': El experto que las personas con discapacidad agradecerán tener cerca

Es un asignatura pendiente históricamente y ahora es ya un proyecto piloto que interesa y mucho a las personas con discapacidad que están inmersas en procesos judiciales. Se ha creado la figura del Experto Facilitador, una figura que les explica como funciona el sistema de Justicia, les ayuda a ser comprendidos cuando prestan declaración o cuando están interviniendo en un procedimiento.

La Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía ha hecho posible la puesta en marcha de este servicio en toda la comunidad autónoma y, en la provincia de Sevilla, es el Colegio Oficial de Trabajo Social el que va a aportar los profesionales para prestar apoyo a estas personas. Profesionales que van a recibir formación especializada en accesibilidad y que van a acompañarles ya sea como testigos, investigados, víctimas o como operadores jurídicos.

Angélica Gutiérrez, Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla, destaca que el objetivo es superar las barreras que pueden encontrar estas personas dentro de un Plan de Humanización de la Justicia que "persigue la eliminación de todo tipo de barreras, no solo físicas con la adecuación de los edificios judiciales, sino también de comprensión".

COTS Angélica Gutiérrez, Presidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social de Sevilla

"La función del 'Facilitador' no es hacer de intérprete si no adaptar la información, decirle al juez lo que la persona con discapacidad quiere manifestar" porque hasta ahora era una lesión de sus derechos fundamentales que se ha ido admitiendo, y hay un alto porcentaje de la población reclusa con discapacidad que se ha visto en esta situación de incomprensión o de no saber entender documentos judiciales que le afectan.

"El sistema de la justicia es difícil de comprender para personas que no tiene discapacidad por lo que mucho más para quien tiene alguna deficiencia de atención cognitiva, adaptan por tanto esos documentos para que la justicia sea accesible para todos" destaca Angélica Gutiérrez que agradece la confianza dada a su colectivo y la apuesta de la Junta de Andalucía por los derechos humanos para evitar las situaciones injustas que se han vivido en los últimos tiempos, visibilizando a estas personas.

En 2023, la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública ya puso en marcha el proyecto que permite a los jueces solicitar la traducción a lectura fácil de la documentación judicial que afecta a personas con problemas para entenderlo. Este servicio vendría a garantizar la comunicación eficaz entre los operadores jurídicos y la persona con discapacidad.