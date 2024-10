Un experto sobre las explosiones de baterías al cargar los móviles: "Uno entre cada diez millones"

Se cumple una semana del terrible incendio que costó la vida en la localidad sevillana de Guillena a los cuatro miembros de una misma familia, un matrimonio y sus dos hijos.

Ninguno de ellos pudo escapar de la vivienda, que tenía rejas en todas las ventanas. Las llamas se propagaron con rapidez por la casa y las víctimas fallecieron por inhalación de humo.

Una tragedia que tras una minuciosa investigación de la Guardia Civil tuvo su origen en una batería de un teléfono móvil que se cargaba encima de un sofá de la vivienda.

Agencias Teléfono Móvil

El dato generó preocupación porque ese elemento que tenemos en todas las viviendas, de uso cotidiano, se convirtió en el causante de un trágico suceso.

Por eso han sido muchos los que han empezado a mirar con recelo sus teléfonos móviles y han cambiado hábitos a la hora de cargar sus terminales.

¿Pero es peligroso cargar el móvil sin supervisión? ¿Qué hay que vigilar en los terminales para evitar sustos?

El experto en tecnología y colaborador de COPE, Jorge Morla, explica que “los móviles tienen lo que conocemos como baterías de litio, las más empleadas en electrónica de pequeño tamaño, buen rendimiento y buena vida máxima”.

Morla explica que “vivimos prácticamente rodeados de este tipo de baterías” que tienen “dos gramos de litio” y ese material aunque sea en esa pequeña cantidad “en ciertas circunstancias, las hacen peligrosas”.

El problema con este material “es que hay unos factores que pueden desencadenar un proceso que es lo que llamamos fuga térmica”, y que puede generar una reacción en cadena, con llamas y hasta explotar en el peor de los casos.

La buena noticia es que “ocurre en un porcentaje pequeño”. Uno de los factores de fuga térmica es sobrecarga de la batería, pero “la probabilidad es muy pequeña porque los datos de los fabricantes apuntan a que uno entre cada diez millones de teléfonos móviles puede tener una batería dañada que llegue a arder”.

Eso sí, para que eso ocurra “la batería tiene que estar dañada” o bien se puede producir porque hayamos usado “un equipo de carga que no esté homologado del todo”. Como señala el experto “todos hemos comprado alguna vez componentes, cargadores o baterías no homologados y algunos no cumplen ningún tipo de normativa”.

Además a todos se nos ha caído el móvil alguna vez, y “se nos raja la pantalla, se nos daña un lateral, pero cuando lo que se daña es la batería eso ya es peor” y es cuando debemos tener precauciones.

Además el experto recomienda cargar el teléfono con un cargador homologado.

Algunos consejos sobre cómo cargar tu dispositivo de forma segura y cuándo es el momento de desechar un cargador o batería

Consejos para una Carga Segura:

1. Usa Cargadores Originales: Siempre que sea posible, utiliza el cargador y el cable que vienen con tu dispositivo. Los cargadores de terceros pueden no cumplir con los estándares de seguridad y pueden causar problemas.

2. Evita Cargar Durante la Noche: Aunque muchos teléfonos modernos tienen sistemas de gestión de carga, dejar el dispositivo cargando toda la noche puede generar calor excesivo. Si es posible, carga tu teléfono durante el día y desconéctalo una vez que esté completo.

3. No Cargues en Superficies Blandas: Colocar tu teléfono sobre una cama o sofá mientras se carga puede bloquear la ventilación y provocar un sobrecalentamiento. Es mejor cargarlo sobre una superficie dura y plana.

4. Mantén el Teléfono y el Cargador Limpios: La acumulación de polvo y suciedad en los puertos de carga puede causar problemas de conexión y sobrecalentamiento. Limpia regularmente el puerto de carga y el conector del cargador.

Cuándo Puede Ser un Problema:

Las baterías de iones de litio, que son comunes en los teléfonos móviles, pueden ser peligrosas si se sobrecalientan o se dañan. Esto puede suceder por varias razones:

- Sobrecarga: Aunque muchos dispositivos tienen protección contra sobrecargas, es mejor evitar dejar el teléfono conectado por períodos prolongados.

- Temperaturas Extremas: Exponer tu teléfono a temperaturas muy altas o muy bajas puede afectar la batería y aumentar el riesgo de fallos.

- Daños Físicos: Si tu teléfono ha sufrido una caída o daño visible, la batería puede estar comprometida y representar un riesgo.