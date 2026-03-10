Un experto advierte del daño que puede causar el uso de auriculares más de 5 horas a la semana o acudir a discoteca más de 4 veces al mes

En el marco del Día Mundial de la Audición, los expertos alertan de un problema creciente y silencioso: la pérdida auditiva en jóvenes. El doctor Jaime Ruiz Clemente, jefe del servicio de otorrinolaringología del Hospital San Juan de Dios de Nervión, ha advertido en el programa 'Herrera en COPE Más Sevilla' que la exposición al ruido recreativo, especialmente a través de auriculares, se ha convertido en el principal factor de riesgo para este colectivo.

Los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) reflejan la magnitud del problema a nivel global. Actualmente, se estima que más de 430 millones de personas en el mundo sufren una sordera invalidante, y las proyecciones indican que la cifra podría superar los 700 millones en el año 2050, lo que representaría aproximadamente un 10 % de la población del planeta.

Canva Acudir a discoteca más de 4 veces al mes es un factor de riesgo para desarrollar sordera

El 'ruido recreativo', un riesgo creciente

Aunque la pérdida de audición se asocia comúnmente a la edad, su prevalencia en adolescentes es cada vez más frecuente, situándose en torno al 10 o 13%, y según el doctor Ruiz Clemente, "va en aumento". El factor de riesgo más importante en estas edades es la exposición a ruido recreativo.

El especialista ha lanzado una advertencia que, aunque pueda resultar impopular, es médicamente necesaria: "El uso de auriculares más de 5 horas a la semana o acudir a discoteca más de 4 veces al mes es un factor de riesgo para desarrollar sordera". Exponerse a un sonido muy alto desde edades tempranas es lo que dispara el riesgo.

La consecuencia de este tipo de exposición es un daño en el oído interno que provoca una sordera que, a diferencia de otras, no tienen tratamiento farmacológico ni tratamiento quirúrgico. En estos casos, la única solución disponible para el paciente es el uso de un audífono, de ahí la insistencia de los especialistas en la prevención.

La prevención, la única herramienta

Para evitar llegar a esta situación irreversible, las medidas son claras: reducir el tiempo de uso de auriculares y, sobre todo, utilizarlo a un volumen bajo. El doctor subraya que en los casos de sordera por ruido, lo más importante es la prevención, ya que "siempre es mucho mejor prevenir que tratar".

El gran reto es cambiar la percepción social. La gente, apunta el doctor, tiene muy interiorizada la sordera asociada a la edad o preacusia, que afecta al 30% de los mayores de 65 años y a más del 60% de los mayores de 80, pero no son conscientes de que el riesgo también existe a edades tempranas. "No es un problema exclusivamente de gente mayor, que probablemente es la conciencia que tiene la gente joven", ha señalado.

Para abordar esta problemática, el Hospital San Juan de Dios ha implementado un modelo de consulta de acto único. Este sistema permite realizar en una sola visita la valoración del especialista y todo el estudio audiológico, facilitando un diagnóstico precoz y el inicio de un tratamiento, ya bien sea farmacológico, quirúrgico o audioprotésico. Además, se enfoca en concienciar al paciente sobre la importancia de la prevención primaria desde la juventud.