Eva Yerbabuena: “Lo que va a ocurrir el miércoles en El Maestranza, no volverá a repetirse”

Hablar con Eva Yerbabuena es entrar en lo más profundo de los “sentíres” en el flamenco, Eva no sólo te traslada con el baile a otra dimensión, también lo hace con la palabra.

Hoy ha pasado por los microfónos de Cope Sevilla y nos ha contado cómo se siente a escasos dos días de la representación de su espectáculo “Sólo a Sevilla”.

Un espectáculo dividido en 5 partes donde la bulería por soleá, el tango, las granaínas, la seguiriya, las alegrias y el taranto, son los protagonistas.

La bailora contó en Cope Sevilla que este espectáculo se titula así porque “Todo lo que va a ocurrir, sólo va a suceder esa noche y no volverá a repetirse”, para ella la noche del miércoles se va a convertir por diferentes motivos en una noche especial, llega acompañada por grandes artistas invitadas como Marina Heredia, La Fabi y los artistas de su compañía, incluido su marido Paco Jarana, pero esa noche será el debut de su sobrina Esperanza Garrido como cantaora y la artista confensó que tanto para ella como para su marido es un orgullo poder darle la alternativa en este espectáculo.

Eva calificó este espectaculo de “Halo de luz” y deseó que este trabajo en el que han puesto mucha ilusión “pueda ser sentido”.

Al ser preguntada por como era su relación con Sevilla, la bailaora no dudó en responder “Maravillosa, no puede ser mejor, a mí Sevilla me acogió desde el primer día, me acogió por amor y me sigo sintiendo amada, yo llegué por amor al padre de mi hija, Paco Jarana, me vine a vivir aquí y me siento como en casa”.

Con tan sólo 28 años fundó su propia compañía, lleva 25 años como profesional y aún así cuando se le pregunta qué le queda por hacer, Eva responde “Uy, Eva Yerbabuena no ha empezado todavía, me moriré aprendiendo, cuando amas tanto el flamenco como yo, te falta vida para seguir aprendiendo!"

Será este miércoles cuando la veamos en El Teatro de la Maestranza con un espectáculo único e irrepetible titulado “Solo a Sevilla” donde los pocos elegidos que tienen entrada podrán ver a la mujer que por amor a un hombre se vino a Sevilla y que por amor al flamenco pide a los que más quiere que el día que vean que le fallan las fuerzas encima de un escenario se lo digan, porque ella ama tanto bailar que jamás será capaz de verlo.