Esperanza Fernández: “Cuando piso el escenario me transformo en otra persona”

Pertenece a la élite del flamenco y ha bebido de la fuente de las mejores, para ella la mujer ha ocupado un papel importantísimo en el género y admira profundamente a aquellas que abrieron camino en un mundo de hombres y en un tiempo en el que la mujer sólo tenía reservado el papel de ama de casa.

Entre ensayo y ensayo de su espectáculo 'Corazones de agua', Esperanza Fernández ha querido pasarse por Cope Sevilla y hablarnos de lo que va a presentar en La Bienal mañana, de su gira con 'Sevilla 40.0' que la llevará por toda España comenzando el 8 de Octubre y de la importancia del flamenco en su vida “El flamenco es una forma de vida” ha dicho la de Triana.

La cantaora explicó que lo que veremos en el Nissan Cartuja este sábado es un espectáculo flamenco en forma de recital con contendo tradicional y entre otras cosas homenajeando a esas pioneras del flamenco que nos dejaron una gran herencia abriendo las puertas del género a la mujer, para ella, mujeres como La niña de los peines, La Repompa, Bernarda y Fernanda de Utrera o Carmen Amaya en el baile han sido el espejo donde mirarse.

La artista ha querido titular a este espectáculo 'Corazones de agua' porque “indiscutiblemente el flamenco al igual que el agua está vinculado a la vida”, afirmó que para ella es una gran responsabilidad cantar en un escenario como La Bienal y sobretodo en su tierra, sin embargo dijo que a pesar de su timidez no podía evitar transformarse desde el momento en que ponía el primer pie en el escenario, “no lo puedo evitar, mis compañeros me dicen que cuando piso el escenario soy otra persona”

Cope Sevilla Esperanza Fernández en Cope Sevilla

En otro orden de cosas también nos ha hablado de su nueva faceta musical con el trabajo discográfico 'Sevilla 40.0', un disco con registros diferentes al flamenco y del que Esperanza dice estar muy ilusionada, lo calificó como “un recorrido a través de los sentidos” y afirmó estar muy contenta con el resultado y aunque lleva el flamenco por bandera, también puede hacer otras cosas “Soy la misma Esperanza, Esperanza Fernández es una cantaora con un montón de registro, en una carrera tan larga no siempre te puedes quedar en un 'cachito', esto me ha permitido no quedarme estancada”.

Esperanza Fernández en Cope Sevilla

La cantaora trianera nos habló de la carta de amor a Sevilla en su último sencillo 'Sevilla contigo' un tema producido por Josemi Carmona y escrito por la cantante María Carrasco a la que adora, donde Esperanza muestra su amor por la ciudad que la vió nacer, 'Sevilla 40.0' la llevará por los escenarios de todo el pais comenzando el próximo 8 de Octubre en Madrid, con esta gira la cantante se ha propuesto un gran objetivo, recaudar 40.000 euros para poder donarlos a la Asociación Andex, Asociación de padres de niños con cáncer a la que la artista está muy vinculada, de momento la vamos a ver mañana en el Nissan Cartuja dentro del ciclo de La Bienal con 'Corazones de agua'. Gracias Esperanza por haber desnudado tu alma y habernos regalado momentos bonitos durante esta entrevista.