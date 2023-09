Empieza a haber "turismofobia" en Sevilla

En este día mundial del tuirismo diversas asociciones de vecinos del centro de la ciudad principalmente se han concentrado en la Plaza Nueva para llamar la atención sobre el problema de la "turistificación y masificación" del turismo que está padeciendo el Casco Histórico de Sevilla .

La portavoz de la Asociación Alfalfa Degradada, Silvia Carrión, ha reconocido en Cope Sevilla que el centro es una auténtica "olla a presión" que puede estallar en cualquier momento. Ha denunciado que en los barrios del centro "todo esta más orientado al turista que al vecino residente" y señala que "hay sensación de total inmunidad impunidad y se incumple toda la normativa tanto la acustica como la visua". añade que "no se cumple la regulación de los pisos turisticos" y denuncia que " tienes que andar casi volando sorteando veladores y no se respeta a las personas con movilidd reducida". Esta vecina del Casco Histórico advierte de que asi las cosas no queda espacio "si hay una emergencia sanitaria o de bomberos y si ocurre algo realmente el centro es una ratonera" , para concluir señalando que "si queremos una nueva Venecia vamos pr el buen camino".

El alcalde, José Luis Sanz, es conocedor de todos estos problemas y ha reconocidoque " empezamos a tener " un problema "incipiente de turismofobia" y ha incidido este miércoles en la necesidad de "trabajar en la convivencia turística" comprometiendose a "a hacer todo lo posible para que no sea así; además no lo es".

Sanz ha reconocido que "hay que poner coto a algunas situaciones". En este sentido, "estamos esperando que la Junta de Andalucía apruebe el decreto de apartamentos turísticos para poder limitar el número de esas viviendas en diversas zonas de la ciudad".





No obstante, "son problemas de convivencia que no se generan solo por culpa del propietario del apartamento turístico, sino que también muchas veces es el propio turista el que los genera. Hemos hablado de que habría que establecer también un protocolo para regular esa conducta de muchos de ellos cuando llegan a los apartamentos".





Por otro lado, Sanz ha apuntado a la falta de profesionales y de formación en el sector como un "gravísimo problema" en el que todas las administraciones deben colaborar. "La principal industria de la ciudad es el turismo y, por tanto, tenemos que cuidar y mimarlo: empieza a tener un problema por la escasez y la falta de personal para la hostelería y para el sector turístico en general. Tenemos que colaborar Ayuntamiento, Cámara, Confederación", ha abundado el regidor hispalense.