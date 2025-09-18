COPE
Dos detenidos por la muerte de una anciana en Las Cabezas el pasado enero

Los dos vecinos de Las Cabezas de San Juan están presuntamente relacionados con la muerte violenta de una vecina de la localidad el pasado 27 de enero

Dos detenidos por la muerte de una anciana en Las Cabezas (Sevilla) el pasado enero
Jose Ramón Lisarte, Portavoz de la Guardia Civil de Sevilla

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) presuntamente relacionados con la muerte violenta de una vecina de la localidad el pasado 27 de enero, unos hechos por los que en marzo fue detenido un tercer hombre, que se encuentra en libertad provisional.

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de Las Cabezas de San Juan presuntamente relacionados con la muerte violenta de una vecina de la localidad el pasado mes de enero
GUARDIA CIVIL

Según ha confirmado la Guardia Civil, los dos nuevos detenidos fueron arrestados el pasado martes y se les investiga por su presunta implicación en los hechos y por encubrimiento, respectivamente.

De uno de ellos, investigado por presunta colaboración en homicidio y robo con violencia, se ha informado que se encuentra en libertad provisional tras declarar ante el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Lebrija, sin estar concretada la situación procesal del segundo.

El resultado preliminar de la autopsia practicada a la mujer, de 79 años, determinó en su momento que la víctima murió por estrangulamiento con las manos y que no presentaba signos de haber sufrido una posible agresión sexual, después de que se hubiera apuntado que el cadáver podría haber sido encontrado semidesnudo.

El cuerpo sin vida de la mujer fue hallado en la tarde del 27 de enero en su vivienda de la calle Tarragona de Las Cabezas de San Juan, donde los agentes se encontraron abierta la puerta principal del inmueble, que estaba "revuelto" y con cajones abiertos.

