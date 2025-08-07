Detenido en Alcalá de Guadaíra por cometer tres robos con violencia en una semana usando un casco y un cuchillo

Juan Manuel Torres, portavoz de la Policía Nacional, sobre la detención del autor de robos con violencia en Alcalá de Guadaíra.

La Policía Nacional ha detenido en Alcalá de Guadaíra al presunto autor de tres robos con violencia e intimidación cometidos en distintos comercios de la localidad en apenas una semana. Los hechos, ocurridos durante el mes de julio, provocaron una notable preocupación entre los vecinos y especialmente entre los trabajadores de pequeños establecimientos, que agradecen ahora la rápida actuación policial.

Según ha explicado Juan Manuel Torres, portavoz de la Policía Nacional, el primer asalto tuvo lugar el 17 de julio, cuando un individuo accedió a un supermercado en horario de atención al público. El sospechoso ocultaba su rostro con un casco de moto blanco, gafas de sol y una venda en el antebrazo derecho para tapar sus tatuajes. Portaba un cuchillo de grandes dimensiones con el que amenazó al dependiente, consiguiendo huir con el dinero de la caja.

Días después, el mismo individuo repitió el mismo modus operandi en una cafetería del municipio, donde consiguió sustraer 520 euros en efectivo. Al día siguiente, se produjo el tercer robo, esta vez en una estación de servicio de la localidad, empleando el mismo patrón: amenazas con arma blanca, rostro cubierto y huida rápida.

En ninguno de los tres asaltos se produjeron heridos, aunque las víctimas, tal como recoge el parte policial, sufrieron una fuerte situación de nerviosismo y miedo, accediendo a entregar el dinero sin oponer resistencia.

Los agentes de la Comisaría Local de Alcalá de Guadaíra iniciaron una investigación que permitió identificar al presunto autor y proceder a su localización y detención. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición judicial, quedando finalmente en libertad con cargos.

La Policía recuerda la importancia de denunciar este tipo de hechos y de colaborar con los cuerpos de seguridad para actuar con rapidez. La investigación se mantiene abierta por si el arrestado pudiera estar vinculado a otros hechos similares.