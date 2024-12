Declarado culpable el asesino confeso de la menor de El Rubio con rebaja de su pena a 25 años de prisión

El jurado popular del juicio celebrado en la Audiencia de Sevilla contra Germán C.V., acusado de asesinar de un disparo a su novia menor de edad embarazada en la localidad de El Rubio en febrero de 2023; un crimen cuya autoría reconoció el acusado alegando que actuó por un "arrebato" porque él estaba "todo el día tomando drogas y bebiendo alcohol"; la he declarado culpable de todos los cargos considerando "no probado" que en el momento de los hechos tuviese sus facultades y capacidad de entendimiento afectadas por el consumo continuado de cocaína.

Previsiblemente, se le impondrá una pena de 24 años y 9 meses de prisión por un delito de asesinato, malos tratos en el ámbito de la violencia de género, lesiones, amenazas graves y tenencia ilícita de armas.

Finalmente, no será condenado por un delito de aborto tras haberse considerado que su novia no estaba embarazada en el momento del crimen. A priori, la Fiscalía, la acusación particular y la defensa pedían un total de 42 años de prisión y prisión permanente revisable, en el caso de la acusación particular. Finalmente, y después de que el acusado confesara el crimen durante el juicio, se mostrara arrepentido, pidiera perdón a la familia, se le tuviera en cuenta las circunstancias atenuantes de drogadicción, así como los 30 mil euros ya abonados por el acusado, en concepto de responsabilidad civil, el jurado ha rebajado esa petición, bajo acuerdo de las partes, a 25 años.

Este martes, tras leerse el veredicto, las partes han acordado 24 años y 9 meses de prisión, tras quedar demostrado que el disparo lo efectuó con una escopeta, es decir, un arma sin licencia, pero no prohibida.

Durante el juicio, el acusado reconoció que consumía drogas y alcohol, y que durante su noviazgo la insultaba, pegaba y humillaba. “En un arrebato le pegué un tiro, no sé qué me pasó por la cabeza” dijo el acusado.

Durante la lectura del veredicto el acusado ha mantenido la mirada fija en el suelo, sin levantarla ni mantener contacto visual con nadie en ningún momento.