Confunden un cuadro de 'El Greco': roban la copia y se dejan el original

Los ladrones asaltaron la parroquia de San Eutropio en Paradas y se llevan una copia de 'La magdalena penitente' creyendo que era la auténtica

Europa Press

Alfonso Tejero

Unos individuos han robado la pasada noche una copia del cuadro de El Greco 'La magdalena penitente' en la parroquia de San Eutropio de Paradas (Sevilla). La principal hipótesis de los investigadores es que los ladrones buscaban en realidad la obra original, que se encuentra en el mismo templo pero a salvo gracias a un sólido sistema de seguridad.

Un asalto de madrugada

Según fuentes de la investigación, los autores del robo accedieron a la iglesia por la puerta lateral de su sacristía. Se cree que el asalto ocurrió sobre las cuatro de la madrugada, momento en que se registró el salto de la alarma del edificio.

Los investigadores sospechan que ha podido ser un robo por encargo y que el objetivo real era el cuadro original, la pieza más valiosa del templo. Un equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil ha pasado parte de la mañana en la iglesia recogiendo huellas y otras pruebas para esclarecer el suceso.

El original, a buen recaudo

'La Magdalena Penitente' es un cuadro datado entre 1580 y 1585, con las características propias del estilo espiritual y manierista de El Greco. Aunque se desconoce cómo llegó a Paradas, en su día se encargó una copia para que pudiera ser admirada de cerca, mientras el original permanece protegido tras una reja y con un sistema de alarma propio.

Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.

