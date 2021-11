Cómo solicitar una indemnización por accidente de tráfico: los tres pasos fundamentales

Una de las preguntas que con mayor frecuencia se hacen muchas víctimas de siniestros de tráfico es cómo solicitar una indemnización.

Hay muchas posibles lesiones. Por poner un ejemplo, la indemnización por latigazo cervical o esguince cervical por accidente de tráfico es una de las lesiones más frecuentes y que puede dar lugar a preguntarse cómo solicitar indemnización por accidente de tráfico.

El movimiento brusco que genera el impacto a las personas que van montadas en un vehículo y que normalmente se recibe desde atrás, causa lesiones en el cuello, en la zona cervical que pueden persistir durante un periodo de tiempo.

Esta lesión sea quizás la más frecuente entre los ejemplos de indemnizaciones por accidente de tráfico y es la que da lugar a un mayor número de procedimientos judiciales.





CÓMO ACTUAR PARA OBTENER RESULTADOS





Pues bien, cuando sufrimos un accidente de tráfico en muchas ocasiones nos vemos desbordados por los trámites. Y además iniciamos el proceso de recuperación, tenemos consultas médicas , sesiones de rehabilitación, y todo eso hace que la burocracia quede en un segundo plano.

El problema es que el paso de los días, semanas o meses va en nuestra contra. De hecho uno de los requisitos fundamentales para lograr una indemnización es que se realice en tiempo y forma.

Vamos a ver con detalle cuáles son los tres requisitos a cumplir para obtener los mejores resultados.

1 Rellena el parte amistoso y comunica el siniestro

Cuando se sufre un accidente a veces pasamos unos minutos de nervios, algo agitados, o incluso si ha tenido cierta intensidad y hay lesiones necesitamos atención sanitaria

Pero rellenar el parte amistoso de la forma más exacta posible, es fundamental.

En el parte hay que dar información clara y concisa de cómo ha tenido lugar el accidente. El sitio, la hora, la fecha, los datos de las personas implicadas y un croquis claro de cómo ha sucedido.

Además una vez cumplimentado el parte es el momento de ponerse en contacto con tu compañía y dicen los expertos que “cuanto antes mejor”.





2 El plazo

El plazo es la cuestión más importante de todas para obtener una indemnización por accidente de tráfico.

Así lo explican los expertos de tuabogadotráfico, especialistas en todo lo relaciones con siniestros y que apuntan que “si transcurre el plazo sin haber formulado la reclamación” podemos llegar a un punto en el que ese “derecho a reclamar prescribe y por tanto no se podrá obtener ninguna indemnización”.

Queda por tanto claro que hay que ponerse en marcha en un tiempo prudencial. ¿Pero cuánto tiempo tenemos por delante?

El plazo, dicen los expertos “será de un año desde el momento en que se produzca la estabilización de las lesiones”.













La siguiente pregunta es ¿Cuándo se produce ese momento? Pues depende del médico. Será este profesional que sigue el proceso de rehabilitación, el que informe que o bien se ha alcanzado la curación total o bien se ha alcanzado el grado máximo de curación con secuelas.

Y ojo, que “antes de ese momento no se podrá iniciar reclamación alguna, por lo que lo mejor es centrarse en una buena recuperación”.

3 La solicitud de reclamación, la cuantificación y cumplir a rajatabla la rehabilitación

Para cobrar una indemnización también es fundamental ponerse en contacto de manera formal y mediante un escrito con la compañía responsable del siniestro.

Ese documento se debe intentar realizar de manera personalizada y se debe tener en cuenta que para cuantificar la indemnización habrá que tener en cuenta que si el accidente se produjo en 2020, habrá que acudir a la tabla de indemnización por accidente de tráfico en 2020.

Y muy importante en todo el proceso. Puesto que estamos reclamando daños personales, no podremos saber qué cuantía se reclama hasta completar totalmente el proceso de rehabilitación porque te estarán abonando el número de días que has necesitado rehabilitación, has estado de baja o en definitiva, han sido necesarios para tu curación.

“La rehabilitación es importantísima, tanto desde un punto de vista de salud como desde el punto de vista de la eficacia de la reclamación” y porque no se puede iniciar la reclamación hasta que la rehabilitación haya finalizado totalmente.

CONTAR CON EXPERTOS AYUDA A OBTENER LOS MEJORES RESULTADOS

Ahora que has dado todos los pasos solo queda esperar los resultados. Una vez formulada la reclamación la parte contraria tiene tres meses para responder.

Si no contesta en dicho plazo, puede entenderse que no atienden a la reclamación por lo que habrá que acudir a la vía judicial.

Así pues aunque aparentemente este proceso pueda parecer sencillo y rutinario, debes saber que para ponerlo en marcha puedes optar por expertos, abogados ajenos a tu compañía aseguradora y que es una alternativa a la que tienes derecho en todo momento.

En muchas ocasiones como recuerdan desde “tuabogadotrafico” es fundamental que cuentes con un equipo de abogados expertos en este tipo de procedimientos, acostumbrados a tratar con compañías aseguradoras que sepan cuándo el acuerdo es lo suficientemente bueno como para no tener que acudir a la vía judicial.





