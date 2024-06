Carlos, afectado por el incendio en Pino Montano: "Mi casa tiene grietas de dos dedos de ancho"

Cuando los técnicos han comunicado a los vecinos que las estructuras del edificio no estaban dañadas, los afectados de los seis bloques de la calle Estrella de Sirio, cuyo garaje ardía en llamas en la madrugada de este miércoles, han acudido poco a poco, y hasta han hecho cola, para poder sacar, uno a uno, sus coches. Los vehículos salían totalmente negros, cubiertos de hollín, la mayoría de ellos se sentían afortunados ya que otros 30 vehículos sí han quedado muy afectados y un total de 15 calcinados. La grúa se afanaba, durante esta mañana de jueves, en trasladar uno a uno los esqueletos que previamente se habían depositado en un descampado cercano.

Los vecinos esperaban hoy las instrucciones del Ayuntamiento, con quien se han reunido, para ver como proceder después de que 46 familias siguieran desalojadas de las 92 que tuvieron que abandonar los edificios tras el virulento incendio. El Delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, les ha explicado que "afortunadamente los técnicos no han detectado daños estructurales en el bloque y todos pueden entrar en sus viviendas salvo cuatro viviendas, los bajos que son los mas afectados; hay viviendas que siguen in poderse habitar y ahí es donde ya deben actuar ahora los seguros de cada una".









Uno de esos bajos, el más afectado, es el de Carlos, un joven de 36 años que ha sufrido los mayores desperfectos en su vivienda, y la de su mujer y dos hijos, que después del gran susto, no saben cuando podrán volver a habitar. Los bomberos les tienen que acompañar para recoger sus enseres, estaban justo encima del foco del incendio y son de las 46 familias que van a tener que seguir desalojadas bastante tiempo. "El fuego ha dañado los pilares, tiene grietas de dos de ancho y no sabemos cuando volveremos a entrar; asuntos sociales nos cubre tres dias de alojamiento, pero luego se encarga el seguro, que te dice que lo pagues tú que luego te lo devuelven y yo no puedo asumir ese gasto". Carlos y su mujer tienen que aguantar las lágrimas, sus niños están con los abuelos que viven en la otra punta del barrio. Para ellos, dice, "no será cosa de un mes".

Es, más o menos, el plazo que les han dado a otros vecinos que sí pueden entrar a sus casas, pero no pueden habitarlas. Es el caso de Mari Ángeles, "no puedo dormir en mi casa, solo he entrado a por lo esencial, los pilares están bien pero mínimo, nos dicen, que no podremos regresar de un mes en adelante porque tenemos que contratar un arquitecto para que nos habiliten el agua y la luz que han quedado afectados".

Afortunadamente los dos únicos heridos por inhalación de humos, un vecino y un bombero están bien. Precisamente los efectivos de extinción aseguraban que en 40 años no habían visto un fuego tan virulento. De momento se sigue investigando si el origen del fuego fue un vehículo eléctrico. Había varios en el garaje y también otros que tienen deposito de gas.