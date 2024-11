La búsqueda del propósito de Christian Gálvez hecha novela: 'Te he llamado por tu nombre'

La fe, según la RAE, es el conjunto de creencias de una religión, de alguien, de un grupo o de una multitud de personas, pero también es la confianza o el buen concepto que se tiene de alguien o de algo. De la combinación de ambas y de la búsqueda del propósito trata la cuarta novela de Christian Gálvez, 'Te he llamado por tu nombre' una novela histórica que ha presentado este martes en Herrera en Cope Sevilla, cuatro años después de su último libro.

Después de cuatro años y una pandemia de por medio, el televisivo Christian Gálvez reconoce que su novela se ha fraguado "a fuego rápido, en un año y medio", y que surge de la pérdida de la fe, de la búsqueda del propósito y de "encontrar a la persona adecuada en el momento adecuado". "Mi mujer me devolvió la fe en muchas cosas, en el amor, en mí mismo, en la fe en dios y me llevó de la mano a Jerusalén, una tierra que ella ya conocía, que siempre quise conocer, y ahí fue donde surgió la inspiración".

Una novela histórica que no ha requerido el esfuerzo habitual de documentación debido a que Gálvez reconoce su particular predilección por este tema desde que tenía 15 años, ya que desde entonces leyó tanto textos históricos, evangelios apócrifos y todo el bagaje adquirido tras leer por primera vez Caballo de Troya de J.J. Benítez. "Ahí me embelesó toda su historia, el misterio de Jesús de Nazaret y es ahora cuando he encontrado la valentía suficiente para poder escribir sobre ello, para esta historia concreta también me ha servido de inspiración mi experiencia humana de los últimos años".

Se trata de una novela ambientada en la Jerusalén del siglo I y en la figura de Jesús de Nazaret. "Visité esta ciudad el año pasado y estar allí y sentir que ahí pasó la historia más grande jamás contada ha sido revelador". Recuerda Gálvez la frase 'para que Jerusalén viva tiene que morir', "es una ciudad que muere resucita y muere de nuevo y cuando vas allí hay lugares determinados donde puedes ver las piedras sobre las que caminó Jesús, el Sanedrín, pero el hecho de sentir la energía sirve de inspiración".

Sobre el protagonista de su novela, Jacob, el autor reconoce que tras él está el propósito que ha perseguido todo su vida, que es ser padre. "El niño tiene la inocencia suficiente para creerlo todo vea o no vea, en contraposición de una figura como Santo Tomás, y tiene también la valentía de preguntar cualquier cosa, ya que en el libro le pregunta Jesús ¿qué pasó con Judas?, que es algo que no queda reflejado en los evangelios". Se forja así una personalidad clara en la fe del protagonista que va perdiendo poco a poco y que muchos años después le lleva a discernir, "tiene que decidir si sigue el camino de la espada o de la Cruz como Jesucristo".

El lector debe descubrir si Jacob al final vuelve a la luz o si se queda en el mundo de tinieblas, según afirma el autor, que reconoce que creía mucho y que perdió la fe tras realizar documentales contra la pederastia en Camboya, "luego entendí que la fe trata de otra cosa". "Gracias al amor y a la misericordia, que es el mensaje de Jesús, yo conseguí esa vuelta a la luz, lo que le sucede a Jacob debe descubrirlo el lector".

Preguntado sobre si es una novela para creyentes, Christian Gálvez, responde preguntando "¿Es Ben Hur es una película para creyentes? ¿Un ateo deja de verla porque sale Jesús al final?, es una novela que trata sobre la fe en todas sus vertientes, que podría estar geolocalizada en cualquier época de la historia". "Creo que los creyentes la van a disfrutar de una manera y los no creyentes de otra, ya que tiene connotaciones que pueden llegar a remover con un objetivo claro: la búsqueda del propósito".