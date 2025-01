Bendición de mascotas en San Antón: "El primer año una mujer me trajo su serpiente amarilla y le eché el agua bendita"

En muchas parroquias, este viernes, 17 de enero, se ha visto una imagen bien distinta. Los fieles que se han dado cita en las Iglesias, tienen pelo, patas e incluso plumas. Y es que se ha celebrado día del patrón de los animales, San Antón, y por eso muchas mascotas han visitado las Iglesias para recibir su bendición.

En la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles y Santa Ángela de la Cruz del barrio de Sevilla Este, han recibido a peludos, y otras especies, grandes y pequeñas, lo ha hecho su párroco, Adrián Sanabria, encargado desde hace siete años de bendecir a estos animales de compañía tan importantes para sus dueños.

Sanabria nos cuenta que el origen de esta curiosa tradición está en la figura del Santo. "San Antonio fue un monje que siendo joven al morir sus padres decidió vender sus bienes y marcharse al desierto; allí cuenta la leyenda que fue servido por los animales y que convivía con ellos, un cerdo le acompañó todo su vida cuando hizo el milagro de que los jabatos de ese cerdo que estaban ciegos recuperasen la visión", así se convirtió en el patrón de todos los animales.

Pero el párroco de Nuestra Señora de los Ángeles de Sevilla Este, durante este día, ha visto ya de todo, incluso una feligresa que venía con su serpiente para que la bendijera. "Traen periquitos, loros, perros y gatos, pero el primer año una mujer me trajo su serpiente amarilla que no son peligrosas, pero me daba bastante respeto, le eche el agua bendita y aunque me pidió que la tocara no lo hice". Es una tradición no obstante única que no solo se realiza en España sino también en Latinoamérica.