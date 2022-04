El AVE cumple 30 años y ofrece 100.000 billetes a 15 euros

En medio de una enorme expectación, un 21 de abril de 1992 se puso en funcionamiento el primer tren ave de España, que unía Sevilla con la capital del país a una velocidad de vértigo desconocida hasta entonces.

En estas tres décadas lo hemos utilizado nada menos que 84,4 millones de personas y para Sevilla supuso todo un revulsivo en todos los aspectos.

Este trigésimo aniversario se ha conmemorado con un acto en la estación de Santa Justa -que también se estrenaba por aquel entonces- que ha estado presidido por la Ministra de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana Raquel Sanchez y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, quien destacó la "revolución" que supuso para Sevilla la llegada del AVE a la capital, pero ha pedido "mirar al futuro" y "no quedarnos en la añoranza de ese año 92" para seguir "apostando y articulando el Estado" en torno a la red de alta velocidad.

Muñoz reconoció que Sevilla ha sufrido una "transformación urbanística, turística y económica" que "sencilla y llanamente" no habría sido posible si la ciudad no hubiera sido elegida para el primer trazado del AVE en España. "La Sevilla que conocemos sería diferente" de no haber sido selecciones en su momento para el primer trayecto desde Madrid.

PROMOCION DE CUMPLEAÑOS

Para conmemorar el 30 aniversario del nacimiento del primer AVE entre Madrid y Sevilla Renfe ha lanzado una promoción para adquirir, a partir de este viernes, hasta 100.000 billetes de AVE y Larga Distancia a 15 euros cada uno.

Los billetes de esta oferta, que estarán a la venta los días 22, 23 y 24 de abril, son para viajar en los tres meses de verano, entre el 1 de julio y el 30 de septiembre, en todos los destinos nacionales, según ha informado la operadora en un comunicado.

En la compra de billetes se permitirán los complementos de serie de la opción 'Básico', con cambios y anulaciones de nivel 'Elige' o con cambios y anulaciones de nivel 'Premium', con selección de asiento, bicicleta y mascota.

