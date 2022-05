Atropella a su amigo con el que había discutido tras una tarde de copas

Una tarde de copas apunto estuvo de acabar en tragedia para dos hombres en Sevilla. La Policía local ha detenido a un hombre que atropelló a un amigo. Habían estado tomando copas durante la tarde en un bar de Pino Montano. Tras iniciar una discusión uno de ellos no dudó en coger su coche y atropellar al otro provocándole heridas por las que ha tenido que ser hospitalizado.

Agentes de la Policía Local de Sevilla han detenido a un hombre de 59 años de edad, que superaba el triple de la tasa máxima de alcoholemia permitida, tras atropellar con su turismo a su amigo con el que había estado tomando copas durante la tarde de ayer. Momentos antes habían discutido. El atropellado, de 58 años de edad está hospitalizado.

Sobre las 20:50 de este domingo un aviso al 092 alertaba de un atropello en la calle Plateros, en el barrio de Pino Montano de la capital. Inmediatamente se personan en el lugar efectivos de Policía Local y servicios sanitarios.La víctima , que presentaba una herida abierta en la cabeza y estaba siendo atendido por sanitarios contó a los agentes que tras estar con su amigo, ahora detenido, toda la tarde tomando copas en un bar de la zona, terminaron discutiendo. Su hasta ahora amigo, no dudó en coger el coche y “ acelerar bruscamente”para atropellarle. Esta versión fue confirmada por varios testigos que presenciaron los hechos y que reconocen que, tras el golpe, el conductor se fue del lugar aunque volvió pasados unos minutos.

La Policía no tardó en darse cuenta de que presentaba “ claros síntomas de embriaguez”. No tardó en reconocer los hechos aunque aseguró que “pensaba que su amigo se iba a apartar, cosa que no hizo, pero que un buen amigo, se levanta y se marcha para evitar que le detengan”,

Los agentes le sometieron a las preceptivas pruebas de alcoholemia, arrojando un resultado positivo que superaba el triple de la tasa máxima de alcoholemia permitida.

Respecto a la victima fue trasladado a un centro hospitalario mientras que los agentes procedieron a la detención y traslado a dependencias policiales del conductor para su puesta a disposición judicial. Cuenta con ocho detenciones anteriores.