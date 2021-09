Así puedes descargar los "stickers" de whatsapp creados por dos sevillanos

Daniel Benítez es uno de los dos autores de los "stickers" de whatsapp “Made in Sevilla” que ya se pueden usar de manera gratuita. Siempre ha estado vinculado al mundo de los vídeojuegos. Y este verano en agosto recibió una llamada de whatsapp para hacer los nuevos "stickers" basados en la serie “La Casa de Papel” que ha iniciado nueva temporada y que están disponibles en nuestros terminales móviles desde el 2 de septiembre.

Todo surgió cuando tras conocerlos por publicaciones en redes sociales, los responsables de Whatsapp contactaron con ellos y les pidieron realizar una serie de “Sticker” que representaran personajes de la serie y que hicieran acciones sencillas. Es decir, que con los "stickers" cualquiera pudiera escribir en un chat las principales emociones que todos usamos al escribir mensajes como alegría, pena, baile, etc.



A partir de ese momento se pusieron en marcha. Conjugar esas dos vertientes, del uso de los personajes y emociones o acciones sencillas, fue el objetivo principal de los dos creadores sevillanos. Estuvimos un “montón de horas viendo la serie y hasta llegamos a meternos en la wikipedia ” para poder reflejar lo mejor posible lo que se les pedía.





¡Emocionado de poder compartir el primer trabajo que hemos hecho para @WhatsApp y @Netflix en @MuchoPixels!



Os presento 'Sticker Heist', el pack de stickers oficiales de 'La Casa de Papel' ?? Realizado píxel a píxel y bajo nuestro estilo particular.



?? https://t.co/wQi1ycdcR6https://t.co/bfbnWc1QSe — Daniel Benítez (@dabntz) September 3, 2021





El resultado ya está disponible en nuestros teléfonos móviles y para encontrar los "stickers" hay que seguir un sencillo procedimiento. Al hablar con alguien en whatsapp “aparecen las famosas caritas de emoticonos”. Después junto a esas “caritas puedes ver la palabra GIF y justo al lado a la derecha un papelito con la esquina doblada: esos son los sticker”.

Para añadir los nuevos de “La Casa de Papel arriba a la derecha hay un simbolito de más y al pulsarlos aparecen los 17 disponibles para poder usarlos como cada uno quiera”.

Daniel dice que de momento el uso en “whatsapp” de su creación está siendo todo un éxito.





Ya tengo stickers preferidos para mandar en conversaciones de whatsapp … los de la casa de papel!! ?????????????????????? — Mariana ?? (@mari270991) September 3, 2021









Estos creadores sevillanos llevan años trabajando en el mundo de los vídeojuegos , en el caso del Daniel “desde hace 8 años sin moverme de Sevilla".





Para los que sois fans de la casa de papel pues tenéis en Whatsapp stickers en movimiento de ellos, de nada ???. — •????????????????• (@Roseswavess) September 3, 2021









Explica que su caso no es único. Que hay "grandes proyectos realizados desde aquí, con talento de nivel máximo aunque en la mayoría de las veces no trasciende que son proyectos nacidos en Sevilla. Yo sí me encargo de darlo a conocer” en todo momento.