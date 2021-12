Así es el Plan de Tráfico de Navidad de Sevilla

Coincidiendo con el arranque del puente festivo más largo del año, el mas esperado, el Ayuntamiento de Sevilla activa este viernes 3 de diciembre y hasta el 9 de enero, el Plan Especial de Movilidad para esta Navidad con el fin de regular los accesos a los puntos de mayor afluencia de público y la vuelta de la celebración de eventos.





Las medidas tienen como objetivo facilitar el acceso a los aparcamientos públicos y a las actividades de la programación navideña, así como planificar la celebración de los grandes eventos, como la Cabalgata de los Reyes Magos del Ateneo y las que se desarrollan en los barrios; y las procesiones extraordinarias y los actos religiosos previstos, especialmente las salidas de la Hermandad de la Candelaria y de la Virgen de los Reyes, que tendrán lugar los próximos días 5 y 7 de diciembre, respectivamente. Igualmente, se ordenan los accesos a los grandes centros comerciales durante la Navidad y los primeros días de las rebajas de enero.

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha destacado que "el objetivo de este plan especial es garantizar la fluidez del movimiento de personas y vehículos teniendo en cuenta la vuelta a la normalidad en lo que respecta a la celebración de fiestas y eventos, y siempre con la imprescindible presencia y seguimiento en su cumplimiento por parte de la Policía Local de Sevilla, tanto por el funcionamiento de los distintos puntos de control al tráfico como en lo que respecta a su presencia en las grandes aglomeraciones de público. Además, en el marco de la línea de colaboración que mantenemos de forma permanente con la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES), volvemos a ampliar en una hora la carga y descarga con carácter general y de forma específica en el eje Alfalfa-Cuesta del Rosario-Entrecárceles".





La primera fase del plan de tráfico se activa el 3 de diciembre, se prolonga hasta el 16 de este mismo mes y afecta a las zonas comerciales de Nervión-Luis de Morales, Nervión-Avenida de Andalucía-Ronda del Tamarguillo, Cartuja-Torre Sevilla y Lagoh (Palmas Altas). Será la fase con más flexibilidad horaria, en función de las necesidades de regulación de los accesos a los centros comerciales.





Entre algunas de las medidas que se adoptan en esta fase está la eliminación de los aparcamientos de motos de la calle Luis de Arenas Ladislao en el tramo comprendido entre las calles Luis de Morales y Benito Mas y Prat. También se prestará especial atención en esta fase a las zonas peatonales de Asunción (Los Remedios) y San Jacinto (Triana).





En la segunda fase del plan, del 17 de diciembre al 4 de enero, además de las medidas recogidas en la primera fase, se regulará el acceso de vehículos al Casco Antiguo; el acceso a los aparcamientos públicos ubicados en el Casco Antiguo y su corona; y la ordenación de la Plaza de la Encarnación-Campana.





Desde el 17 de diciembre y durante todos los días de ejecución de la segunda fase del Plan Especial de Movilidad, y en horario de 10,00 horas a 22,00 horas, solo se permitirá el acceso al Casco Antiguo a residentes, titulares de plazas de garaje, bicis, motos, ciclomotores, vehículos de emergencia y Tussam y taxis; vehículos de alquiler con conductor con servicios previamente concertados excepto por las calles Águilas y Almirante Apodaca; carga y descarga según horario establecido; clientes de hoteles; vehículos oficiales y de servicios públicos; vehículos de servicios de telefonía, gas, luz y Correos; vehículos de personas con movilidad reducida previa acreditación; vehículos privados hasta colmatar las plazas de aparcamientos públicos y vehículos industriales con el mismo horario de la carga y descarga.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Los accesos al Centro serán controlados por la Policía Local en 14 puntos: Reyes Católicos con Marqués de Paradas, San Pablo; San Vicente con Baños-Baños con Torneo; Teniente Borges con Virgen de los Buenos Libros; Alameda de Hércules con Trajano; Puerta Osario (Puñonrostro); Almirante Apodaca con Plaza Ponce de León; Gerona con Doña María Coronel; Imagen con Sor Ángela de la Cruz-Imagen con Doña María Coronel; Plaza de San Pedro con Ortiz de Zúñiga; Puerta de Carmona (San Esteban); Águilas con Candilejo; Plaza de la Pescadería con la Cuesta del Rosario y Campana.





Con el objetivo de facilitar la actividad económica, se amplía en una hora el horario de carga y descarga. Con carácter general, será de 7,00 a 12,00 horas y de 15,00 a 18,00 horas. Este año, como novedad, al encontrarse peatonalizada la calle Mateos Gago, se amplía, a petición de la Confederación de Empresarios de Sevilla (CES) y en el marco de la colaboración que el Ayuntamiento mantiene con esta organización, el horario de acceso y permanencia en el eje Alfalfa-Cuesta del Rosario-Entrecárceles con una hora más respecto a años anteriores, permitiéndose el acceso hasta las 12,00 horas y la permanencia máxima hasta las 13,00. El resto de reservas de carga y descarga no variarán su horario.





También se establecerán desvíos y cortes intermitentes por parte de la Policía Local para aquellos vehículos que quieran acceder a los aparcamientos subterráneos cuando estén colmatados y, por tanto, sea necesaria esta actuación. Los puntos de control serán los siguientes: calle Torneo con Baños; Reyes Católicos con Marqués de Paradas y Julio César; Puerta Osario (Puñonrostro); Gerona con Doña Maria Coronel; Almansa con Pastor y Landero; y Rábida con Palos de la Frontera.





Se eliminarán los aparcamientos de las calles Cuesta del Rosario y Jesús de las Tres Caídas de 13,00 a 00,00 horas y también los aparcamientos de motos de la plaza de San Francisco entre las 15,00 horas y las 22,00 horas, de lunes a viernes no festivos, así como las 24 horas de sábados, domingos y festivos. En el caso del aparcamiento de motos de la calle Entrecárceles, no se prevé su eliminación este año. No obstante, en caso de que se produjesen circunstancias que así lo aconsejasen, se procedería a su eliminación en horario idéntico al de la plaza de San Francisco.





Respecto al eje Encarnación-Campana, como en años anteriores y debido a la habitual afluencia de personas, únicamente estará permitido el paso de Tussam, taxis, clientes de hoteles y residentes o titulares de plaza de garaje situadas en el interior del perímetro afectado entre las 16,00 y las 22,00 horas durante toda la segunda fase de vigencia del plan.





La tercera y última fase de este plan especial de tráfico se extiende del 5 al 9 de enero de 2021 para abarcar los primeros días del tradicional periodo de rebajas.





Durante el periodo de vigencia del Plan de Navidad, Tussam aumenta el número de autobuses en servicio en las líneas que acceden a los puntos de interés para atender mejor el mayor número de desplazamientos que se producen en estas fechas, especialmente los fines de semana.





Por otro lado y como consecuencia de las previsibles aglomeraciones de público en el centro histórico, se producirán las siguientes limitaciones de recorridos: las líneas 27 y 32 quedan limitadas en Ponce de León de 19,00 a 22,00 horas, aproximadamente; las líneas 13 y 14 quedan limitadas en Barqueta cuando no sea posible circular por la Plaza del Duque; la línea T1 (Metrocentro) queda limitada en Archivo de Indias de 18,00 a 22,30 horas, aproximadamente

También te puede interesar:

Seguridad Social: los pasos que debes seguir para obtener tu número de afiliación