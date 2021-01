Asi nos afectan tantos meses de pandemia: “cada vez hay mas síntomas de ansiedad y depresión”

La pandemia sigue y sigue, diariamente nos llegan noticias del aumento desorbitado de contagios en la tercera ola, nos piden insistentemente que no salgamos y el horizonte de las vacunas es incierto. Ante este panorama, y después de once meses así, el desgaste emocional hace mella en todos nosotros . Quien no ha sentido en todo este tiempo algún momento de debilidad , tristeza o angustia y le ha invadido un sentimiento de desesperanza.

Los psicólogos aseguran que ahora la mayoría de sus pacientes acuden cada vez con más síntomas de ansiedad y depresión derivados de esta situación.

En una entrevista en COPE Sevilla, la psicóloga de Quirónsalud Sagrado Corazón, Paloma Carrasco, ha subrayado que la situación de incertidumbre que genera la pandemia de coronavirus trae consigo que "a ratos muchas personas tienen la sensación de que no va a acabar nunca".

Asegura que "Este tipo de pensamiento es normal y natural, pues realmente es muy larga la situación y es poca la certeza que tenemos respecto al futuro” y eso no hace más que favorecer el negativismo y por tanto “pautas de conducta que pueden incrementar la aparición de síntomas ansioso-depresivos" .

Esta especialista ha señalado que se hace más urgente que nunca, desplegar una serie de herramientas, que nos capaciten “como personas resilientes positivas y proactivas” y nos ayuden a seguir porque aún queda mucho tiempo de pandemia por delante .

Reconoce que “no existe la persona que durante la pandemia no ha tenido un rato malo” y que “siempre habrá días en que caigamos en el negativismo que nos hace caer en situciones de apatia ...no salgo de casa , no hablo con nadie no tengo ganas de nada” y recomienda asumir que eso “es normal” y aceptar “la naturalidad del cansancio” de la situación; pero considera “fundamental que no se vengan abajo por el hecho de sentirse mal”. Recomienda “dejar que esa sensación negativa ocupe su lugar pero sin que se quede a vivir dentro de nosotros”. La doctora Carrasco señala que”hay que ir dándole la vuelta y transformarla para que no nos atrape” porque de ser asi “es cuando acabaríamos desarrollando pautas de conducta negativa”. Afirma que "cuando una persona está sufriendo a nivel psicológico es más frecuente que desarrolle una conducta insana de 'desfogue' ".

Paloma Carrasco pide que nos esforcemos en pensar que “no solo es esto lo que tengo en mi vida, que también hay cosas por las que dar gracias, por las que estar contento y cosas que valorar”. Señala que hay que tratar de encontrar pensamientos positivos . De ahí que, "ser disciplinado en cuanto a un horario y cuidado personal en el que la actividad física y hábitos sanos de alimentación sean parte de una rutina que haga vivir más fácilmente, y se conviertan en vías de escape para el estrés acumulado".

Otro de los aspectos que se deben cuidar en estos tiempos de pandemia es el social.

Esta psicóloga argumenta que nuestro mundo ha cambiado mucho y el contacto físico al que estamos acostumbrados y que muchas veces es necesario para sentirnos apoyados y reconfortados se ha visto drásticamente limitado.

Por todo ello, "debemos adaptarnos a las nuevas herramientas digitales, hay que romper esquemas mentales rígidos y prejuicios, y aunque admitamos que es mucho mejor poder estar cerca físicamente de las personas que apreciamos, al menos podemos sentirnos cerca si hacemos buen uso de la comunicación digital".

Recomienda el uso de pantallas para video llamadas, mejor si es en formato grande, o al menos llamadas telefónicas largas, sin prisas, y no solo mensajes escritos, todo ello según Carrasco, pueden ser una buena herramienta.

La psicóloga apostilla que el ser humano siempre se ha caracterizado por su gran poder de adaptación y desde luego ese es el gran reto en estos difíciles tiempos por ello "trabajar la Inteligencia Emocional para ser más felices se hace tarea indispensable".

Insiste en que las emociones negativas que estamos sintiendo, son normales después de tanto tiempo, es agotamiento psicológico o incluso a ratos desesperanza, por ello insiste en no poner un dique de contención, sino reconocer dichas emociones y aceptarlas, para luego tratar de sacar la mejor versión de nosotros mismos.

Hay que encontrar “la forma de gestionar esta situación a que nos obliga la pandemia para no somatizarlo”. Alerta de que “la trampa cuando uno se encuentra mal es dejarse caer” y advierte que “ese es el mayor de los enemigos” Pero a veces la depresión no la vemos venir, y para reconocer en que momento necesitamos acudir a un profesional para buscar ayuda la doctora Carrasco señala que es “el momento en que la vida se ve limitada por sentimientos negativos, que percibimos que no tenemos la energía mínima para levantarnos con ganas por la mañana” y “cuando lo bueno no gana a lo malo y lo malo pesa mas”. Ese es el umbral que nos debe llevar a la consulta con un psicólogo “que pueda ofrecernos herramientas que sin duda ayudarán a superarla”. Se muestra convencida de que después de todo esto, la gran mayoría habremos aprendido a valorar lo que realmente es importante en la vida", ha concluido.

También te puede interesar

En Sevilla 8 de cada 10 parados covid son mujeres