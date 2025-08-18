Arrancan las obras de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla sobre la ronda Supernorte

Comienza este lunes 18 de agosto las obras del viaducto de la Línea 3 Norte de Metro de Sevilla sobre la ronda Supernorte.

La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha puesto en marcha los primeros trabajos del viaducto de la Línea 3 Norte del Metro de Sevilla, cuya construcción se centrará inicialmente en la adecuación del terreno y la reordenación del tráfico en la SE-20 a la altura de la avenida Ingeniería.

Según ha informado la Junta, esta actuación permitirá transformar la glorieta existente en una calzada de cuatro carriles (dos por sentido). Durante la ejecución de las obras, el tráfico ocupará solo una parte de la glorieta y dejará libre el resto del espacio para facilitar el avance de la infraestructura.

El viaducto contará con una longitud de 137 metros y un ancho de 11,5 metros. Su trazado salvará no solo el tráfico de la SE-20, sino también el cauce del arroyo Tamarguillo, y conectará directamente con el futuro recinto de talleres y cocheras, así como con el ramal técnico del recorrido de la Línea 3 Norte. La primera parada en superficie se ubicará en Pino Montano Norte.

Impacto en la movilidad de Sevilla

El proyecto se desarrolla en coordinación con el Ayuntamiento de Sevilla, que ha optado por reconvertir la glorieta de la SE-20 en una vía de doble sentido con dos carriles por sentido, eliminando el tráfico en la parte baja para favorecer la ejecución de los trabajos.

En paralelo, continúan las excavaciones del túnel de la Línea 3 Norte en la rampa de acceso de Pino Montano Norte, donde ya se han instalado muros pantalla en los laterales y la losa de cubierta para sustentar los primeros metros de galería subterránea.

Una infraestructura estratégica

La Línea 3 Norte cuenta con un presupuesto global de 1.366 millones de euros y ha sido declarada operación de importancia estratégica en el Marco Feder 2021-2027. El trazado tendrá una longitud de 7,5 kilómetros (14,6 km en total) y conectará Pino Montano con el Prado de San Sebastián, donde enlazará con la Línea 1.

El tramo incluirá 12 estaciones, una en superficie y 11 subterráneas, y dará servicio directo a hospitales como el Virgen Macarena, el Hospital de San Lázaro, el Victoria Eugenia de la Cruz Roja y el Centro de Especialidades de María Auxiliadora.

Con esta actuación, la Junta busca avanzar en un proyecto largamente esperado en Sevilla y considerado esencial para mejorar la movilidad y la conexión de la zona norte de la ciudad.