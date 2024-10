Afectados por 'Lunas de Miel': "Nos llamó llorando porque no tenía solvencia para comprarnos los billetes de vuelta a España desde Maldivas"

Uno de los dos detenidos es Manuel, cara visible de esta agencia de viajes sevillana, Lunas de Miel. Numerosos afectados tenían un gran concepto de él por su amabilidad y su facilidad en conseguir lo que los clientes pedían. Tenían además buenísimas críticas en un conocido portal de bodas. Silvia, una de las afectadas cuenta a Cope Andalucía que se lo recomendaron unos amigos. Ellos contrataron vuelo a Japón y Maldivas y su caso lo cataloga ella misma como de los más leves, reclaman a esta agencia 2.200 euros, pero confirma que de las casi de 200 parejas afectadas, la media de reclamación es de unos 8 o 9 mil euros.

Silvia y su marido se casaron a principios de septiembre y consiguieron hacer el viaje, pero con muchos sobresaltos. Cuando llegaron a Tokio, de las 4 noches contratadas, la agencia solo había cerrado una y aunque le insistieron "porque estábamos preocupados", las consiguió estando ya allí. En Kioto tuvimos que abonar el desayuno, en Osaka también nos encontramos sin alojamiento y en una de las excursiones guiadas la reserva estaba cancelada. "No podíamos contactar con Manuel y nos lo devolvió varias semanas después pero lo peor fue el vuelo de vuelta".

"En Maldivas el día antes de viajar a España nos dijo que el vuelo se había cancelado, que el dinero se lo devolvían en uno o dos días y llorando nos dijo que no tenía solvencia para comprar los vuelos que le hiciéramos transferencia para comprarlos". Se pagaron la noche de hotel y ya en España han reclamado ese dinero que por el momento no han recuperado.

Otros afectados, sin embargo, se dieron cuenta el día antes de la boda que no tenían viaje de novios y entre los que más reclaman aseguran que les han estafado más de 10 mil euros.

Otro caso es el de Marta y su marido, cuando llegaron a Tailandia les dijeron que no tenían reserva en el hotel y lo tuvieron que pagar ellos, reclaman a Manuel unos mil euros de gastos. También estuvieron a punto de perder el vuelo en Tailandia porque quien tenía que llevarles no apareció, además de pasar numerosas horas sin comer en varios vuelos porque, a pesar de su insistencia, no se había contratado los menús sin gluten que habían solicitado.

Ninguno entiende qué ha podido pasar a una agencia que cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector y cuyo gerente, ahora en libertad provisional, aludía constantemente a problemas de salud, suyos y de su pareja, para excusar sus fallos en la gestión de los viajes que, sin duda, amargaron la luna de miel a la mayoría de las parejas afectadas.