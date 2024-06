Un sevillano llega a Los Ángeles y tiene un grave problema con un tatuaje con un policía de aduanas: "Lo vio"

Hace unos años era normal escuchar la idea de que los tatuajes eran parte de la cultura de los rebeldes, pero en la actualidad ya no es así. A pesar de estar extendidos, pueden causar algún problema cuando cambias de país, ya que no todo tiene el mismo significado allá donde vayas. Eso le sucedió a este sevillano que explica su experiencia en TikTok.

??Decide hacerse un tatuaje sin que sus padres lo supieran en Málaga y se quedan a cuadros: "Nueva travesura" ?? https://t.co/zLUivZmerm — COPE (@COPE) June 3, 2024

Llega el calor y desterramos chaquetas, bufandas y pantalones largos, que sustituimos por camisetas de tirantes, bermudas y gafas de sol. Salen de las madrigueras las pecas que surgen con los primeros rayos de sol y, en los todavía poco bronceados brazos y piernas, vemos tatuajes. Estas marcas especiales se pasean y lucen durante los meses estivales.

Sin embargo, en ocasiones ver a alguien tatuado puede atraer la atención, sea positiva o negativa, ya que causa opiniones divididas sobre si vale la pena o no inyectarse tinta que quedará marcada en la piel de por vida. Es casi más complicado en la actualidad encontrar a alguien sin un solo tatuaje que a alguien con su piel serigrafiado.

Si hace apenas unas décadas los tatuajes eran una algo excepcional, ahora están más que normalizados; cada vez son más los que deciden grabar recuerdos en su piel. Pero acuérdate de que aquello que llevas también puede ofender a alguien en función del país en el que te encuentres.

Aduanas

Los tatuajes son para toda la vida y, también, podrían ser el motivo para negar la entrada a Estados Unidos, a pesar de que cuentes con una visa o una Green Card. Lo primero que debes saber es que cualquier persona inmigrante está sujeta a revisión cada vez que sale y regresa al país.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

?? #Vídeo | España ocupa el sexto lugar en realización de tatuajes a nivel mundial, aunque seis de cada 10 acaban borrándolos



?? Annia le enseñó a su madre el que se acababa de hacer y su reacción es viral en TikTok#Tatuaje#Castellón#TikTok#Madrehttps://t.co/wkWQQ5vpia — COPE (@COPE) May 23, 2024

Y los tatuajes en el cuerpo de una persona pueden ser motivo para que le nieguen la entrada al país. El Servicio de Inmigración tiene este poder: esta discreción para negar la entrada a alguien por tener tatuajes y por todo lo que tenga que ver con pandillas. A veces puede ser fuente de suspicacias injustas.

Muchos inmigrantes no lo entienden, pero la residencia permanente está sujeta a revisión, de nuevo, cada vez que se presenta la mica a un agente de aduanas o a un agente de inmigración y está sujeta a todas las bases de inadmisibilidad. Si llega a ver algún tatuaje, puede ser suficiente motivo para indagar más y entonces les pueden negar el ingreso.

Por ejemplo, en la Sección 212, subsección (a)(3)(A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, veremos que esta ley hace inadmisibles a las personas si las autoridades de inmigración estadounidenses tienen una "razón para creer" que vienen a Estados Unidos para participar en actividades ilegales.

"Lo vio"

"Acabo de llegar a Estados Unidos y casi me echan para atrás nada más pisarlo", explica el joven, "estaba en el control de pasaporte y justo cuando lo paso me viene un secreta, me saca la placa y me dice": "Enséñame tu tatuaje". "Le enseño mi tatuaje, yo tengo en las manos un cuchillo, tengo en el cuello... Empieza a decir que le explique qué significan", sigue con el relato.

"Y me pregunte si tenía algo más", continúa con su historia, "le digo que tenía en la pierna y me dice": "Enséñamelo". Ahí vinieron los problemas: "Yo tengo tatuado en la pierna Hate Cops, Love mum. Lo que significa odio a la policía, amor a las madres". "Claro que mis tatuajes son de coña, pero claro, a ver cómo le explico yo a un policía de aquí", expone.