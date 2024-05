Va conduciendo por una autovía de Sevilla y termina consiguiendo el teléfono de un chico: "¿Lo lleva siempre?"

"De película, os lo juro", así lo califica esta usuaria de TikTok que vivió toda una historia de amor que compartió a través de la red social. Mientras conducía por una autovía de Sevilla, se cruzó con un chico y acabaron intercambiando sus números sin bajarse de sus respectivos coches. Se ha hecho viral en la red social.

Para empezar, aclara en la publicación que grababa con su móvil "enganchado a una pulsera" con el objetivo de excusar que lo hiciera mientras conducía. Cabe recordar que emplear un dispositivo telefónico mientras llevas las riendas de un coche está sancionado por la DGT.

Los dos protagonistas de la historia de amor se fijaron en sus respectivos coches mientras iban por la carretera, de forma que intentaron no ir muy lejos el uno del otro. Ella explica que empezaron a "cafrear", algo que tampoco vislumbra que estuvieran teniendo una actitud correcta al volante.

Todo acaba con el joven poniendo un papel en la ventanilla de su coche con su número y ella expone en el vídeo que se ha hecho viral en TikTok que terminaron intercambiándose mensajes a través de WhatsApp. La del Honda Civic y el Audi tienen una historia que apasiona a todos los usuarios de esta red social.

"¿Lo lleva siempre?"

La novela en un vídeo de 15 segundos ocurre en una autovía de Sevilla, pero hay una pregunta que tienen muchos usuarios de TikTok: "¿En qué momento sacó un folio con su número?". Una usuaria señala que "parece que aplica a menudo la estrategia". Aclaran que, si se fijan, "lo está sujetando con la mano".

"Quiero no pensarlo, ya le preguntaré", responde la usuaria que subió la publicación viral. Dentro de las diferentes teorías ante la cuestión de "quién lleva un papel y un boli a mano en situaciones como estas", una joven explica que "igual por temas de papeles de coche en caso de accidente lleva papel y boli".

Pero son muchas las que piensan que "lo escribirá en su casa y en los viajes largos lo lleva en el asiento del copiloto". "Ese papel tiene los mismos años que el ticket de Mercadona que tengo en un bolso y que llevo año y medio sin usar", apunta bromeando otro usuario en los comentarios de la publicación.

También son muchos los que indican que esta es "la historia de amor que quiero vivir" o que lo intentan "pero nunca me devuelven la mirada": "Cómo conocí a vuestro padre". "A ver si me pasa, que tengo también un Civic rojo, pero yo suelo dejar atrás a los chicos Audi", explica otra usuaria de TikTok.

El teléfono de un chico

También hay historias similares en los comentarios de la publicación: "Me paso una vez. Fue maravilloso. Otra vez iba en moto y dar el teléfono difícil, pero la hice unas poses a lo Deadpool y se partía de risa". Aunque otros usuarios indican todo lo contrario: "Luego estoy yo, que me peleo con todos".

Hay quien van más allá con su anécdota: "Me paso. Me dio el número, lo apunté y se lo di a mi expareja para que le hablara y era amigo suyo". "Como que no soy a la única a la que le pasó, por favor", indica otra usuaria, "aunque yo iba de copiloto, conducía mi amiga y él también iba con amigos".