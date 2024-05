Domingo Delgado: "Sin esta sentencia el Ayuntamiento de Burguillos estaría a cero euros de deuda"

La situación del municipio de Burguillos sigue siendo crítica. En el consistorio continúan haciendo el inventario de las propiedades municipales que ha solicitado el juez para poder responder con ellas a la deuda que arrastra el consistorio, por la mala gestion de anteriores gobiernos socialistas, y que un fondo buitre ha comprado. Este grupo americano reclama el pago de la deuda y el gobierno local, capitaneado por su primer edil, Domingo Delgado, está buscando el dinero suficiente para evitar que este fondo buitre se quede con el patrimonio municipal. Dinero que pide, principalmente, a las administraciones para que, con ese respaldo, puedan sentarse a negociar.

Inmerso en ese empeño y buscando esas vías de financiación, Delgado viene denunciando que la Diputación Provincial de Sevilla, gobernada por el PSOE, le haya cerrado las puertas a pesar de que fue este partido quien generó esta deuda. El Partido Socialista de Sevilla, en este sentido, ha acusado de "cinismo y dejación de funciones" al PP por culpar exclusivamente a los socialistas de la situación que afronta el Ayuntamiento de Burguillos. El secretario de Organización del PSOE de Sevilla, Rafael Recio, acusa al alcalde, Domingo Delgado, de no haber resuelto el problema en los años que ha estado gobernando.

"No tengo explicación a tanto daño del PSOE a los burguilleros, que no nos ayuden tiene un pase pero que que nos pongan palos en la rueda como nos han puesto en el Parlamento, es inexplicable". Domingo Delgado asegura que muchos vecinos están cansados del PSOE y que "creen que debería ser ilegalizado". El alcalde de Burguillos ha asegurado indignado a los micrófonos de Herrera en Cope Más Sevilla que "no cabe mayor desfachatez" porque el PSOE en vez de pedir perdón no se ha preocupado de saber que cuando llegó al gobierno en 2011 la deuda era de más de 63 millones y que la rebajó en 15 millones hasta 2015. También que "cuando volví en 2019 la deuda había vuelto a aumentar en 4 millones más y que en los cuatro últimos años ha rebajado la deuda en 32 millones". "Sin esta sentencia el ayuntamiento de Burguillos estaría a cero euros de deudas"

También ha querido recordar el alcalde de Burguillos que, a la hora de ayudar, el PSOE se ha cebado con el municipio. Además de dejar esta deuda histórica, asegura Delgado, "el PSOE ha propiciado que desde la Diputación Provincial de Sevilla les hayan cerrado las puertas a cualquier ayuda, ha impedido que se aprobara en el Parlamento una ayuda de 4 millones al ayuntamiento y lo más grave, pedir a la Diputación que al ayuntamiento se le condene en otro proyecto en más de 22,8 millones de euros que se les ha denegado".