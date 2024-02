Va a un bar de Sevilla a tomar café y se queda a cuadros por la cuenta que debe pagar: "Por si cuela"

Quedar para tomar un café no es algo que se haga solo en nuestro país, pero sí está claro que se trata de una costumbre muy española. Cuando no quedamos a comer, a cenar o a "tomar el vermú", en España también nos gusta mucho quedar a tomar un café.Con compañeros de trabajo, con nuestros familiares, amigos o con nuestras parejas.

Al final, tomar un café es sinónimo de pasar un rato agradable. No lo es, sin embargo, cuando llega la hora de pagar las consumiciones y te das cuenta de que en el ticket no solo hay un error, sino que además te han cobrado de más. Y es que se trata de algo más común de lo que pensamos. Ya no hablamos de si se trata de un despiste por parte del servicio o un error hecho de forma intencionada. Y esto es lo que le ha ocurrido a Rubén Sánchez, el portavoz de FACUA - Consumidores en Acción, una organización dedicada a la defensa de los derechos de los consumidores.

Sorpresa al descubrir lo que le incluyeron en el ticket cuando fue a tomar café

Sánchez publicó en su cuenta de X, antiguo Twitter, el ticket de la cafetería de Sevilla a la que fue el pasado 24 de febrero. "Ir por la tarde a tomar café y que te incluyan en el ticket cuatro de "pan y picos". Por si cuela", escribió en el post. Seguidamente, adjuntó una fotografía del ticket en cuestión. En él pueden apreciarse cuatro consumiciones en total: dos cafés americanos y dos cafés con leche. También consta un postre y, efectivamente, cuatro "pan y picos".

El valor total de la cuenta fue de 15,30 euros, de los que 2,80 eran los panes y picos que, al parecer, no habían solicitado.





Las respuestas, como no podía ser de otra forma, criticaron muy duramente que cobraran un producto que ni siquiera habían solicitado. "Es algo habitual en hostelería poner cosas en el ticket que no se han consumido y si reclaman, pues con la típica excusa de que se ha tocado en el ordenador sin querer, sales del paso", escribió un usuario. Otro se preguntó: "¿A cuántos guiris se la habrán colado?".

También ha habido quienes han compartido su propia experiencia: "A nosotros nos hicieron algo similar hace dos semanas en Sevilla. Nos pusieron dos servicios de pan pero cobraron cuatro. Lo que tú dices, "por si cuela". Y no es la primera vez ni será la última".

Hay incluso antiguos trabajadores de ese local que hicieron acto de presencia en los comentarios: "He trabajado en esa empresa, yo me preocuparía más de la higiene y los productos en mal estado. Aun así, es un mataguiris. A la dueña le preocupa más el dinero que va a ganar que la calidad, por supuesto".

Un cliente pide un bocadillo de tortilla de patatas en un bar de Vigo y no da crédito a la cuenta

Como decimos, los tickets y las cuentas a veces nos dan auténticas sorpresas. Esto es lo que le pasó a un hombre en un bar de Vigo, que pudimos conocer hace algunos meses en redes sociales.

Este hombre se queja de que pidió un bocadillo de tortilla en una cafetería de Vigo, en la calle Fragoso. Junto a la crítica, adjuntó la foto de su ticket, donde mostraba que le cobraron, aparte del bocadillo, un euro por el pan. En el comentario de su crítica escribió: "Mirad bien este ticket, por educación pagué y me fui, pero ya sé dónde no volver".





La protesta la publicó en un "Grupo de recomendación de lugares y negocios de Vigo. No se censurará ninguna publicación. Cada persona se hace responsable de sus comentarios", llamado el grupo de Facebook 'Furanchos y Furancheir@s'.

Este hecho ha desencadenado muchos comentarios a favor y en contra, ya que algunos justifican al camarero diciendo que "Seguramente fue un error", "existe el libre comercio", hasta "Es un atraco a mano armada"