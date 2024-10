La Asociación Española Contra el Cáncer presenta su Agenda Solidaria 2025

La Asociación Española Contra el Cáncer de Sevilla ha presentado la Agenda Solidaria 2025, en Casa Fabiola-Museo de Arte Mariano Bellver. En este año las ilustraciones han sido cedidas por el arquitecto y dibujante sevillano, Javier Jiménez Sánchez-Dalp, el año anterior fue la pintora, Nuria Barrera.

En la presentación, Jesús Maza Burgos, Presidente Provincial de la Asociación Española con el Cáncer ha destacado que «sin el esfuerzo de nuestros colaboradores, no hubiéramos podido lanzar estas 2500 agendas. La Asociación Española Contra el Cáncer es la entidad que invierte más dinero en España en investigación del cáncer, 120 millones euros a la procedente de fondos privados, todo esto va a ir destinado a los más de 560 proyectos que financiamos». También, Maza ha querido hacer una especial mención a la importancia de los investigadores resaltando que «son nuestra razón de ser. Es fundamental que nuestros hijos quieran ser los investigadores del mañana, tenemos que reivindicar la labor de la investigación. Gracias a ellos, se salvan muchas vidas».

Por otro lado, Javier Jiménez Sánchez-Dalp, ha explicado emocionado que «Siempre he buscado retratar, para que trascienda. Cuando me encargaron ilustrar la agenda tuve varias ideas y quise pintar personajes del cuadro de Velázquez de Las Meninas. Mi sueño es poder hacer esta exposición de retratos de cuadros de grandes ilustres y, que haya sido de esta manera, en una agenda con un fin solidario es algo que me enorgullece». Tras su intervención Javier entrego a Jesús Maza el dibujo original de la portada, regalo de Javier a la entidad, que expondrán en su sede en Sevilla.

AECC Sevilla Entrega del autor el dibujo original de la portada a Jesús Maza

El acto ha contado el apoyo de la diputada del Área de Cohesión Social e Igualdad de la Diputación de Sevilla, Encarnación Fuentes, el Coordinador General del Ayuntamiento de Sevilla del Área de Deportes y Promoción de la Salud, Ricardo Villena y la Delegada Territorial de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Regina Serrano.

Además, hay que agradecer a los colaboradores y patrocinadores como son los representantes de la Fundación del Sevilla FC, Pablo Blanco, Santiago González y Carmen de Molina, de QuironSalud Infanta Luisa y Sagrado Corazón, Dental Company, Sanafarma, Anita Spain, Bodeguita Casablanca, Bidafarma, Colegio Graduados Sociales, Obymed, Hotel Bécquer y Hotel Kivir, El Corte Inglés, Real Betis Balompie, PlasticoSur, Restaurante Donald, Las Piletas, Welcome Movil, Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, Farmacias I+, Bufete Aldama y Instituto Español.

La Agenda tiene un precio de 15 euros y se puede comprar el la sede de Sevilla calle Marques de Paradas, 22 y en la Delegaciones y Juntas locales de la provincia.

Más información en 900 100 036 y en el Email: sevilla@contraelcancer.es

En la Asociación todos los servicios que se prestan a pacientes oncológicos y familiares son gratuitos