Villalobos: “Estamos muy cerca de conseguir el 15% de gestión directa de los fondos europeos"

En la reunión extraordinaria de la Comisión Permanente de la FAMP celebrada hoy, se ha realizado un repaso pormenorizado de las negociaciones que la FEMP – como representante de las Entidades Locales a escala nacional – viene manteniendo con diferentes Ministerios para conseguir la gestión directa de Fondos Next Generation.





El Presidente de la FAMP, Fernando Rodríguez Villalobos, ha destacado los objetivos principales de la negociación abierta, “conseguir un porcentaje de gestión para el municipalismo similar al que tenemos en los ingresos del Estado, aproximadamente un 15% y, conseguir una interlocución directa con el Gobierno de España”.





Son ya más de 7.000 millones de euros de Fondos Europeos Next Generation los comprometidos por diferentes Ministerios para la gestión directa de las Entidades Locales.





Así lo ha anunciado hoy el Presidente de la FAMP, que ha subrayado que “estamos muy cerca de conseguir el porcentaje de gestión directa de fondos que hemos venido reivindicando, por lo que valoramos positivamente los avances conseguidos en la negociación”.





En su informe ante la Comisión Permanente, el Presidente ha detallado algunos de los proyectos comprometidos. Así, ha destacado, entre otros: el Plan de Recuperación para la implantación de bajas emisiones y la transformación digital y sostenible del transporte urbano; Construcciones de vivienda de alquiler social; Planes extraordinarios de Sostenibilidad Turística en Destino; Economía Circular y Residuos; Digitalización de la Administración Local y el Plan de Fomento de la “economía de los cuidados”.





Las negociaciones no han concluido y se prevé que en las próximas semanas se puedan concretar proyectos en el ámbito educativo, cultural y en la problemática de la despoblación con los respectivos Ministerios.





El Presidente de la FAMP, no ha querido olvidar otras reivindicaciones municipalistas que están pendientes de respuesta por parte del Gobierno de España. En este apartado ha hecho mención al Fondo Covid de 3.000 millones de euros; el doble problema que tienen los ayuntamientos sin superávit que no cuentan con liquidez y que no pueden cofinanciar proyectos y la reivindicación de que la suspensión de las reglas fiscales se extiendan hasta el ejercicio 2023.





Por otro lado, la Comisión Permanente también ha estado analizando la propuesta de documento que la Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio ha remitido a la FAMP, relativo al compromiso con la reactivación económica y el crecimiento sostenible mediante el impulso y puesta en valor de medidas para la agilización y simplificación del procedimiento de aprobación del planeamiento urbanístico previsto en el anteproyecto de la LISTA.





Este documento es muy similar y cuenta con los mismos objetivos - “agilizar los procedimientos de naturaleza urbanística y contribuir al estímulo de la actividad económica en Andalucía” que el firmado en 2016 por diferentes agentes económicos y sociales, entre ellos la FAMP.





El documento contiene algunas cuestiones que no se detallaban en el anterior, como por ejemplo: Impulso del equilibrio territorial de Andalucía; Desarrollo rural, creando sinergias que impidan el despoblamiento; Colaboración público-privada, potenciando esta herramienta para afrontar e impulsar proyectos que beneficien a los ciudadanos.