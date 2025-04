Victorino Girela (CSIF): "Nos quedamos sin sanitarios en Andalucía porque encadenan contratos precarios mes a mes"

Juan González trabaja en el turno de noche de las urgencias de Alhaurín de la Torre, en el Valle del Guadalhorce malagueño. Es la primera cara que ven los pacientes al entrar en la consulta: quien registra los datos en el sistema para darles acceso a la atención sanitaria de la enfermera y el médico. En la pasada noche de 31 de enero, alrededor de las 5:50 horas de la madrugada, un coche aparca en la puerta de las urgencias. De él se baja un hombre con la cabeza ensangrentada: "Me han dado fuerte con un palo". Entra al consultorio mientras esperan una decena de personas porque esa noche se están produciendo varias intoxicaciones etílicas.

"Lo primero que hace esta persona es lanzarme un puñetazo, sin mediar palabra", cuenta a COPE González, que trabaja como celador. Él logra esquivar el golpe, que rompe la mampara que se instaló en su día contra la COVID y aún permanece en la gran mayoría de centros de salud. El hombre se acerca al cuarto de baño, cerca de las urgencias, se tapa la herida de la cabeza con un papel y, cuando le reclaman su nombre, aparece una lista de 30 nombres idénticos. No quiere identificarse y acaba golpeando todo lo que se le pone por delante con intención de agredir al trabajador. Solo cuando alguien advierte de que está llegando la policía, el paciente sale corriendo.

“Te quedas en shock. Nosotros estamos acostumbrados a servir a la gente, no a que lleguen a agredirnos”. Fue su compañero médico, también confundido, quien le redactó un parte de lesiones para que lo interpusiera ante la Guardia Civil. Juan terminó su guardia aquel día y la guardia del día siguiente explica que “fue la peor noche de mi vida. Cada vez que se abría la puerta, me temblaba la mano".

La de Juan es una de las 1.866 agresiones a sanitarios que se produjeron en Andalucía durante el año 2024: un 19,3% más que el año anterior. Hace algo más de un mes, le arrancaron el dedo de un mordisco a otro celador en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, según confirma CSIF. "Jamás será justificable una agresión. Necesitamos protocolos claros de actuación, una normativa sancionadora de este tipo de hechos y que exista un observatorio de agresiones", explica a COPE Victorino Girela, presidente de CSIF Sanidad en Andalucía.

FUGA SANITARIA DE TALENTO

Esta última solo es una de las múltiples reclamaciones que viene manifestando el sindicato CSIF para el sector sanitario andaluz en los últimos años. La fuga de talento sanitario es otra de ellas. "Se encadenan contratos mes a mes. Así que, el profesional que puede elegir, prefiere irse a otras Comunidades con contratos mejores, más largo y más estables", asegura Girela.

Lo confirma Anabel, técnica auxiliar de enfermería que hoy vive en las Islas Canarias. Comenzó hace años como lavandera en un hospital de Almería pero, mientras, fue formándose para ser enfermera. Cuando terminó sus estudios y ya estaba preparada, tuvo que decidir que se tenía que marchar. “No he podido escoger otra categoría profesional distinta a la que tenía porque aún tengo los puntos que tenía a fecha de 31 de octubre de 2021, que es con la bolsa de que seguimos trabajando”.

En ese momento, la labor que habían realizado los trabajadores durante la pandemia de 2020 quedó registrada y los contratos comenzaron a ofrecerse de acuerdo a esas puntuaciones que se sumaron a la bolsa. Hoy, sus méritos profesionales aún no se han actualizado. "Esto afecta a mucha gente. Sobre todo, a los jóvenes que comenzaron su vida laboral en esa fecha y hoy no tienen nada, solo contratos inestables. También a quienes llevan casi una década trabajando y ahora, con las notas de corte tan elevadas que están saliendo, están siendo expulsados del sistema", dice Girela.

la falta de médicos: un mal con tentáculos

"El sistema sanitario está en crisis. Su estado de salud es bastante precaria", afirma con contundencia Victorino cuando se le pregunta, precisamente, por el estado de salud del sistema sanitario. Avala su afirmación en los más de 17.000 profesionales que se han perdido desde que la Junta contrató a más de 20.000 de ellos para el refuerzo durante la pandemia.

"Faltan médicos, sabíamos que se nos jubilaban muchos, sobre todo de atención primaria. Es una realidad que no ha sabido corregir ni el Gobierno Central ni la Junta. No se han exigido más plazas MIR, y esto conlleva una sobrecarga de trabajo para los profesionales. Cada vez se cubren menos bajas y se cierran algunos consultorios. Si la atención primaria no funciona, el sistema se colapsa porque es la puerta de entrada al mismo", añade el presidente andaluz del sindicato en materia de sanidad.

la atención primaria: "en horas críticas"

2023 fue un año crucial para la atención primaria andaluza. Se firmó un acuerdo en mesa sectorial con sindicatos y principales organismos de la Junta para rescatar a la atención primaria de una situación que estaba provocando prolongadas esperas para conseguir una cita médica. "Aún no sabemos qué parte de ese acuerdo se está cumpliendo y cuál no, y eso es un problema. Prácticamente, de toda la contratación que implicaba el acuerdo, que eran más de 2.400 profesionales, hoy no llega ni al 50% ", indica Girela.

Por otro lado, el sindicato reclama también que la Junta de Andalucía reconozca el kilometraje a sus trabajadores: "algo fundamental para que se queden en los centros de salud de más difícil cobertura, que son las que están más necesitadas, donde se producen más bajas y las que están provocando más cierres de consultorios", señalan desde CSIF.

La Junta ha presentado este año una medida que ha venido, según declaraciones institucionales, a reducir ese tiempo de espera: la gestión de la cita de atención primaria en menos de 72 horas. Con esta medida, la institución está permitiendo que un técnico ofrezca una 'opción B' al paciente, de manera que le asigna una cita telefónica con otro médico distinto al suyo. No obstante, la gestión no garantiza la atención en 72 horas. "Escasamente han podido resolver el problema en más de un 5 o un 10%", aseguran en CSIF.

La atención primaria resuelve más del 90 % de la demanda de salud de los ciudadanos. "Si no tenemos una atención primaria solvente y finalista, se colapsan las urgencias, se satura la hospitalización de centros de segundo nivel y eso acaba con listas de espera cada vez más largas".

la solución "radica en la inversión"

A inicios de este año 2025, la Junta anunció el incremento de la plantilla estructural sanitaria en Andalucía en casi 7.000 personas, asegurando que, desde 2018, el número de sanitarios había crecido en un 29%, con un 50% más de presupuesto. "La botella se puede ver medio llena, o medio vacía. Los números son interpretables. No son plazas nuevas al sistema, muchas ya existen, pero con contratos temporales. Esta oferta viene a cubrir una tasa de reposición ordinaria, que corresponde a los sanitarios que ya se han jubilado", asegura Victorino.

El presupuesto está en casi 15.000 millones de euros. "Debería de ser suficiente para gestionar mejor. De los casi 1.000 millones más que se invierten este año, 400 van a ir a farmacias y la otra mitad a conciertos con la privada", sentencia.