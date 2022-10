El testimonio de un agricultor andaluz muy afectado por la sequía: "Estamos en las últimas"

Mirando al cielo de reojo. Así llevan meses. Pero los agricultores saben que Andalucía vive una de las sequías más graves de las últimas décadas y que no lloverá en las próximas semanas. No al menos como tiene que llover para humedecer la tierra. Esa tierra seca que es su pan de cada día.

Viven una situación desesperada. El olivar se seca. "Estamos en las últimas" nos dice Juan Carlos Hueso, olivarero de Jaén. Y no es para menos. A estas alturas no han podido empezar la campaña.

¿Y la aceituna? ¿Cómo viene este año? Es la gran pregunta que han estado meses haciéndose. Y la respuesta no es precisamente alentadora. "La aceituna está arrugada, aún no se ha formado, no ha madurado". Ante esta situación, temen perder toda la cosecha.

La incertidumbre del campo

Y es que aunque están esperanzados en empezar la campaña, "no sabemos qué va a pasar". La situación es crítica no solo en el olivar, si no en toda la agricultura.

Como Juan Carlos, muchos agicultores que llevan toda la vida trabajando el campo, aseguran que nunca han visto una situación similar.

Por si fuera poco, a ellos también les afecta la subida de los precios. Llevan todo el año asumiendo unos costes muy altos de productos fitosanitarios como abonos, electricidad o luz. Y por si fuera poco la sequía. "Maldita sequía".

Los agricultores andaluces son conscientes de que los precios del aceite han subido en los últimos meses, pero reconoce que a ellos este incremento de precios no les supone ninguna ganancia: "Todo lo contrario, estamos bajo pérdidas".

Lo agricultores temen que la sequía aumente aún más sus pérdidas

Un Comité de expertos de la sequía



Por su parte, el Gobierno andaluz, trabaja para paliar los efectos de la sequía. El Consejo de Gobierno se ha puesto en marcha para crear un Comité de Expertos de la Sequía de Andalucía. Este comité apoyará y asesorará en la toma de decisiones a los miembros de la Comisión de Seguimiento de este fenómeno.

El nuevo grupo de trabajo estará formado por especialistas de las diferentes áreas relacionadas con el agua y se reunirá periódicamente para analizar la situación. Además, como ha explicado el portavoz de la Junta de Andalucía, Ramón Fernández Pacheco, trascenderán los nombres y curriculum de las personas que integren este comité.

