La inesperada reacción de Cristina Pedroche al ver su rostro tatuado en el brazo de un fan

Todo lo que hace o dice Cristina Pedrochese convierte en viral. La periodista es una de las influencers más seguidas en las redes sociales. Solo en Instagram cuenta con 2.8 millones de seguidores y son muchos los fans que siguen su trabajo como colaboradora del programa "Zapeando", que emite La Sexta, sus ejercicios diarios o sus looks de Nochevieja para las campanadas. Cristina se ha convertido en una de las infuencers más seguidas y en una de las mujeres más admiradas de nuestro país.

Pero esto es algo que desde que la fama llegó a su vida, nunca le había ocurrido. Y CristinaPedroche se ha quedado sin palabras. Un fan se ha tatuado su rostro en el brazo. Un tatuaje en tamaño grande en el que aparece Cristina con el pelo recogido en una coleta y una pequeña luna dibujada al lado del ojo.

"NO SE QUÉ DECIR"

El enorme tatuaje que un desconocido se ha hecho con el rostro de Cristina Pedroche no ha dejado a nadie indiferente. Ni siquiera a la propia presentadora. La mujer del cocinero y creador de DiverXo y StreetXo en Madrid y Londres, se ha quedado atónita, "sin palabras", como ella misma ha dicho, ante este gesto inesperado de un fan. En su cuenta de Instagram, Cristina ha compartido las fotografías del enorme tatuaje que recorre todo el antebrazo con su cara.

Ante este gesto, Cristina Pedroche ha acompañado la imagen del tatuaje con este mensaje de agradecimiento al hasta ahora desconocido seguidor: "Sin palabras. Flipando muy fuerte. Es que no sé ni qué decir... No conozco a la persona que se lo ha hecho, me llegó a través del tatuador que me etiquetó aquí y flipé bastante. Menudo trabajazo".

2020, UN AÑO NADA FÁCIL

La periodista madrileña da las campanadas desde hace varios años y sus looks son uno de los más esperados del año. Sin embargo, en los últimos días, Cristina Pedroche, ha mostrado sus dudas acerca de dar las campanadas este año.

Ante la crisis que estamos atravesando a causa del coronavirus, la madrileña confesaba que le da miedo elegir el vestido de ese día, ya que en estos momentos tan difíciles, podría entenderse como un gesto superficial y frívolo. Así que tendremos que esperar para saber si este año, Cristina dará o no las campanadas para entrar en el año 2021.

Lo cierto es que el año 2020 tampoco ha sido un año fácil para la madrileña. Hace unos meses perdía a su abuela a causa del coronavirus, y su marido David Muñoz es uno de los muchos hosteleros que ha visto sus negocios afectados debido a la crisis económica nos está dejando la pandemia.

También te podría interesar:

Muere la abuela de Cristina Pedroche por coronavirus​

Cristina Pedroche, en Tiempo de Juego​