Sigfrido Fruit inicia la conmemoración de su X aniversario poniendo en valor la agricultura en la Axarquía

Sigfrido Fruit, productora y comercializadora de fruta subtropical, especializada en aguacate y mango, tiene por delante un 2023 muy especial. Celebra su X Aniversario poniendo en valor el campo y la agricultura de la Axarquía. Un año lleno de ilusión y emociones, para celebrar su crecimiento y transformación hasta convertirse en uno de los referentes empresariales de la comarca.

El punto álgido llegará en el mes de junio, con la celebración de una gran fiesta en sus instalaciones, que han sido testigo de la evolución que ha capitaneado su CEO, Sigfrido J. Molina. Un enamorado del campo con alma de emprendedor, que valora la actitud y el talento como dos cualidades fundamentales en los integrantes de su equipo.

El equipo humano de Sigfrido Fruit, comprometido con la puesta en valor de la agricultura

Sigfrido J. Molina reconoce que no conoceotra forma de avanzar que trabajando duro y disfrutando haciendo lo que le gusta: "Yo he podido desarrollar mi ilusión y es lo que transmito cada día a mi equipo. Es lo que he visto hacer a mi padre desde que yo era pequeñito y lo que me ha inculcado él a mí. Trabajar por tu ilusión como si no hubiera un mañana, con todas tus fuerzas".

Así empezó todo



Una empresa que partió en 2013 desde un almacén de alquiler, que a los cinco años construyó su propia planta de envasado y que ahora está en pleno proceso de ampliación. Sigfrido Fruitha apostado, además, por la innovación y la tecnificación del campo durante todo este tiempo, instalando en su planta la última tecnología en sistemas de maduración y conservación, para garantizar en todo momento el máximo cumplimiento de la cadena de frío y trazabilidad.

Por otra parte, en su búsqueda por la excelencia, ha instalado una planta fotovoltaica para el autoconsumo industrial y cinco más en distintas plantaciones de aguacates y mangos. Una apuesta que afianza su camino hacia la sostenibilidad, y que le permite transformar directamente la luz solar en electricidad.

A todo esto, se suma un equipo humano de más de cuarenta personas, comprometidas con un proyecto de emprendimiento y puesta en valor de la agricultura en la Axarquía de Málaga.

