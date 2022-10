La sequía y la falta de agua, protagonistas del X Foro de Comunicación y Debate virtual de la FAMP

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y EMA-RTV han celebrado este miércoles el X Foro de Comunicación y Debate virtual que, con carácter mensual, organizan conjuntamente, y este mes, la "problemática de la sequía" ha sido la gran protagonista del debate.



En este foro han participado el presidente de la FAMP y de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos; Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Sur; Lope Ruiz, alcalde de Iznájar; Pedro Rodríguez, director de Aljarafesa; Jaime Palop, consejero delegado de EMASESA; Juan Pablo Merino, director de Comunicación de Aqualia; y Teresa Muela, secretaria general de la FAMP.



Este foro es un espacio de debate, reflexión y participación para los ayuntamientos andaluces, empresas del sector y otras administraciones o entidades públicas. Teniendo en cuenta el periodo de sequía que atraviesa la comunidad y los graves problemas de escasez de agua que existen, "desde la federación se ha querido aprovechar este encuentro para analizar con diferentes expertos en la materia cual es la situación actual, qué problemas hay que atajar en el corto plazo y qué posibles soluciones se pueden implementar para garantizar el abastecimiento urbano de agua a medio plazo", según se recoge en un comunicado.



Rodríguez Villalobos ha advertido de que "la escasez de agua es mayúscula y el panorama no es precisamente optimista. Estamos atravesando una nueva sequía y una de las cuencas más afectadas es la del Guadalquivir, que se halla tan solo al 19% de su capacidad total. El dato que pone de manifiesto la gravedad del problema es que en 2022 ha llovido un 26% menos que en un año normal".



De igual manera, ha lamentado que "Andalucía está sufriendo los efectos del cambio climático, de forma acusada en cuanto a disponibilidad de agua. Numerosos pueblos de Andalucía han necesitado obras de emergencia para garantizar el agua a sus vecinos, lo que ha supuesto una potente inversión para los ayuntamientos y las diputaciones, que hemos acudido en su ayuda".



En este sentido, ha abundado que "esta situación requiere del esfuerzo de todas las instituciones, especialmente del Gobierno de España y de la Junta de Andalucía, para llevar a cabo cuantas acciones sean necesarias para garantizar el abastecimiento urbano". También ha recordado que "en el ámbito municipal somos muy conscientes del problema, ya que numerosos alcaldes y alcaldesas se han visto en la obligación de llevar a cabo restricciones, cortes de agua o han tenido que buscar de forma urgente nuevas fuentes o captaciones de agua, ha concluido el presidente de la FAMP.



Por su parte, Joaquín Páez, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), ha recordado que "en los últimos 20 años hemos ahorrado 300 metros cúbicos de agua, el 80% del regadío andaluz, que es el principal consumidor, está modernizado y se está llevando a cabo la mayor inversión pública de la historia por parte del Gobierno central en infraestructuras hídricas en España y en Andalucía".



Para Jaime Palop, consejero delegado de Emasesa, "es fundamental comenzar a decir a la ciudadanía que, si no se ahorra, habrá cortes y restricciones, sin olvidar que los ingresos por las tasas no cubren los gastos necesarios para el mantenimiento de las redes, que en algunos municipios tienen porcentajes de fugas muy elevados".



El alcalde de Iznájar (Córdoba), Lope Ruiz, ha subrayado que, "en materia de agua, las administraciones y en mi caso, los ayuntamientos, tenemos que predicar con el ejemplo, mejorando nuestras infraestructuras, evitando fugas o implantando la digitalización en el control de nuestras aguas".



Por su parte, Pedro Rodríguez, director de Aljarafesa, ha lanzado un mensaje claro, "el agua es una de las dos o tres cosas básicas para vivir. Se tiene que valorar el agua, porque lo que se valora se cuida. Hay que mejorar los ingresos por el servicio de agua y para ello tenemos que cumplir con el compromiso de la recuperación de costes".



Finalmente, el director de comunicación de Aqualia, Juan Pablo Merino, que ha intervenido en representación de la Alianza Stepbywater, ha planteado una cuestión impopular al asegurar que "hay que subir el precio del agua. Si no falta el agua en los grifos y se cobra muy barata, es muy difícil que la ciudadanía se conciencie adecuadamente". "No obstante, sí quiero manifestar que España es un referente en gestión de agua en el mundo. En un país desértico, le damos de beber a más de 45 millones de personas y a los turistas que nos visitan", ha dicho.