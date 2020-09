"El Selu" en COPE ANDALUCÍA: "No me quiero imaginar cómo será Cádiz sin Carnaval"

Ni aplausos. Ni un gallinero a rebosar. Ni una carrera a contrarreloj para conseguir dos entradas. "Aunque sean en cuartos y esta no sea la noche de Martínez Ares". Ni nos emocionaremos con el homenaje a Manolo Santander. Tampoco aguantaremos con los ojos de par en par a las claritas del día esperando la decisión del gran jurado. No. Este año no hay cabida a las decepciones, “porque este año se lo tendría que haber llevado El Selu”.

En 2021no habrá concurso de agrupaciones en el Gran Teatro Falla. Así lo ha decidido la Junta Ejecutiva del Patronato del Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz. La decisión ha sido tomada por unanimidad. "El concurso se suspende atendiendo a la imposibilidad de garantizar las medidas necesarias para prevenir la propagación del Covid-19 en las zonas aledañas del Gran Teatro Falla y en el desarrollo de los ensayos de las distintas agrupaciones participantes".

En COPE Andalucía hemos hablado con José Luis García Cossío. Para El Selu, “la decisión es lógica, aunque nos duela. Tendremos que adaptarnos. Lo peor hubiera sido tirar hacia adelante con el concurso para detener toda la maquinaria dentro de unos meses. Creo que eso habría sido un error, por eso esto es lo más razonable”.

UN VEREDICTO ESPERADO

“Carnecita de gallina”… que dirían “Los Piratas”, al conocer el veredicto más duro que se ha escuchado sobre el Falla. Una decisión muy pensada ya que es una parte importante de la programación del Carnaval de Cádiz. En cualquier caso, la Junta Ejecutiva del Patronato del COAC se guarda la posibilidad de reactivar la organización del concurso si la situación sanitaria cambiara de forma drástica y de salud pública, aunque esa sea una hipótesis improbable a día de hoy.

Esta decisión era un secreto a voces en Cádiz después de que la asociación de Coristas Gaditanos anunciara el mes pasado que los coros que no participarían en el concurso, ante la complejidad de encontrar un local para ensayar que garantizara el cumplimiento de las medidas de seguridad sanitarias.

Y El Selu apunta: “Nos afecta mucho a Cádiz entero. El carnaval es una forma de vida. Hay muchos negocios directos e indirectos, afecta a artesanos, costureras, maquilladores… Tenemos que tener en cuenta que Cádiz es la capital del paro. Y esta es una forma de buscarnos la vida. Las agrupaciones más punteras podremos reinventarnos, pero el resto de industria lo tendrá más complicado.”

"YO TAMBIÉN HABRÍA SUSPENDIDO EL CONCURSO"

Para alguien que lleva el carnaval en la sangre (y en las letras) , “ante la situación que estamos viviendo en Andalucía por el coronavirus, yo también hubiera suspendido el concurso. Ojalá que todo mejore, pero si no es así, nos quedaremos sin Carnaval 2021. No me quiero imaginar cómo será la ciudad de Cádiz si carnaval". Puedes escuchar aquí la entrevista completa en LA LINTERNA DE ANDALUCÍA.

En septiembre, Cádiz suena a ensayos, a coplas, a comparsa y a popurrí. Suena a letras que nacen del alma más carnavalero, pero este año todo es diferente. “Nosotros aún no habíamos empezados a ensayar. No había escrito nada porque no veíamos luz. Poner la maquinaria en marcha es muy costoso. No lo veíamos claro, por eso no lo habíamos hecho.”

Este año no nos reiremos con el cuarteto del More. Y aunque “El que la lleva la entiende”, las luces apagadas del Gran Falla en febrero serán algo histórico. A lo mejor hay que llamar a la banda más canalla de Juan Carlos Aragón. A estas alturas va a ser la única de decirle al virus eso de “Como un Pantera te coja en mi barrio te vas a enterar.”

