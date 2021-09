¿Sabes cómo evitar el llamado “síndrome post-vacacional?

El mes de agosto ha tocado a su fin y son numerosos los ciudadanos que dicen adiós a las vacaciones. Han sido semanas de relajar los horarios, de saltarse las rutinas, de disfrutar del ocio y del tiempo libre. Y de pronto todo eso se termina y hay que volver a la disciplina y al orden, al despertador , las prisas y responsabilidades.

No todos se adaptan bien a esta vuelta al trabajo que este año tiene además un componente añadido, con un mayor porcentaje de población vacunada de coronavirus las empresas vuelven a la presencialidad de manera generalizada y se abandona el teletrabajo.

¿Y cómo podemos hacer frente a este proceso sin que llegue a pasarnos factura? Pues dicen los expertos que la clave está “en el sentido común y la mesura”.

Así lo explica Manuel Moncayo, sicólogo, experto en la conducta del empresario y creador de “Programa 10”.

