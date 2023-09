Lo que nunca debes olvidar si no quieres ser víctima de un ciberataque: "Actualizarlo siempre"

Tal vez te ha llegado este mensaje: "Necesitamos tu ayuda. Somos una familia con hijos en apuros y solicitamos ayuda urgente para hacer frente a un problema de inmediato". No hagas caso. Es una estafa.

O incluso puede que hayas recibido un mensaje desde un teléfono desconocido. Dice que es tu hijo. Te llama incluso como él lo hace habitualmente. Te dice que necesita dinero y que no te escribe desde su móvil porque lo ha perdido. Otra estafa. Como muchas otras a las que la Policía Nacional hace frente cada día.

La seguridad total no existe en la red. "Es como cuando bajamos a la calle. No hay seguridad absoluta. Siempre puede pasarnos algo. Una maceta puede caernos en la cabeza. En la red pasa igual." Las palabras son de Roberto Ortiz de Landázuri, Jefe de Grupo de Apoyo técnico contra la ciberdelincuencia de la Policía Nacional.

Los agentes saben bien cómo funcionan bandas como la que ha hackeado al ayuntamiento de Sevilla."Los ciberdelincuentes aprovechan las vulnerabilidades que tenemos. Los descuidos de un momento determinado. Y ahí entran".

Saben que la estructura de la web de una empresa es similar a la de una casa: "Puedes poner la alarama pero bajas la gaurdia. Imaginemos que un día no cerramos la puerta con llave, y ese día entran utilizando una radiografía".

Consejos que te salvarán de los hackers

Es cierto que las grandes empresas cuentan con herramientas para evitar estos ataques. ¿Pero qué ocurre con los usuarios? ¿Cómo podemos evitar que nos estafen o nos roben los datos de nuestra tarjeta de crédito?

La Policía recomienda no bajar la guardia nunca. Por eso, "debemos tener siempre nuestros navegadores actualizados. Cuando el sistema nos avisa, debemos hacerlo de inmediato. De esa forma evitaremos ser más vulnerables contra los cacos cibernéticos".

Las contraseñas deben ser seguras y hay que cambiarlas constantemente para evitar ciberataques

Y hay más, las contraseñas deben ser seguras y hay que cambiarlas constantemente. Según los expertos, una contraseña con 10 caracteres números, mayúsculas y minúsculas, pueden tardar solo unos meses en hackearla. Por eso recomiendan que tenga al menos 12 caracteres números, mayúsculas y minúsculas.

¿Ordenador o móvil?

La policía trabaja sin descanso para disminuir la ciberdelincuencia. "El problema es cuando no están en países colaboradores, como Rusia o China. El problema no está tanto en lo escurridizos que sean si no en los páises que dan cobertura a estos delincuentes".

Como toda precaución es poca, nos recomiendan que los antivirus que usemos sean siempre con licencia. De esta forma, nos sentiremos algo más protegidos en la red.

Y si hay algo que todos hemos escuchado alguna vez es que el ordenador siempre es más seguro que el teléfono móvil o la tablet. Desde la Policía Nacional lo corroboran. Y recomiendan siempre que sea posible operar con nuestros bancos desde el PC .

En resumen, en la red como en la calle, prudencia. Siempre.

