El presidente de la FAMP valora “positivamente” la tramitación de la Ley para el fomento industrial de Andalucía

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha asistido este pasado miércoles al debate de totalidad de la Ley de Espacios Productivos para el Fomento de la Industria en Andalucía, una iniciativa clave para el desarrollo del sector en la Comunidad Autónoma. El Pleno del Parlamento de Andalucía ha dado luz verde a la tramitación de este proyecto.

Bellido ha resaltado que “esta ley representa una oportunidad para mejorar la planificación, modernización y aprovechamiento de estos espacios, fundamentales para el desarrollo económico y la creación de empleo en nuestras ciudades y pueblos”.

Por otra parte, ha subrayado que “desde la FAMP hemos participado activamente en su elaboración, aportando la visión local de los municipios andaluces y dando respuesta a una demanda histórica del territorio”.

Finalmente, ha destacado que Andalucía cuenta con 2.379 espacios productivos distribuidos en más de 540 municipios, lo que representa que 7 de cada 10 municipios disponen de algún tipo de polígono industrial