Piden penas millonarias para una red de 'narcolanchas' en Granada

La Fiscalía ha solicitado penas que oscilan entre los cinco años y medio y los ocho años y medio de prisión para los 19 acusados de integrar una presunta banda organizada dedicada a introducir hachís desde Marruecos en la Costa de Granada. Para ello, la red utilizaba embarcaciones de alta velocidad, conocidas como 'narcolanchas'.

Una red jerarquizada

La investigación, que se remonta a 2019, fue desarrollada por la Guardia Civil y el Servicio de Vigilancia Aduanera. Según el escrito de acusación, los agentes detectaron un entramado "jerarquizado y organizado" en el que cada miembro desempeñaba un rol específico, desde la propiedad de las lanchas y la conducción hasta la vigilancia y descarga de la droga.

En una de las operaciones, las autoridades interceptaron a tres de los implicados en una playa de Nerja (Málaga) mientras descargaban la mercancía. En esa intervención se incautaron 56 fardos con un total de 1.581.459,3 gramos de resina de cannabis, cuyo valor en el mercado ilícito habría alcanzado los 2,64 millones de euros.

Posteriormente, se llevaron a cabo registros en varias viviendas de Almuñécar (Granada), donde se encontraron una embarcación, vehículos, y diversos dispositivos electrónicos y teléfonos que presuntamente eran utilizados para la actividad delictiva.

Juicio en la Audiencia de Granada

La Fiscalía considera a los 19 procesados como presuntos autores de delitos de contrabando, integración en grupo criminal y contra la salud pública. Además de las penas de prisión, el ministerio público propone una multa de 17 millones de euros para cada uno, lo que suma un total de 323 millones de euros.

El juicio por estos hechos ha sido fijado y tendrá lugar en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada entre el 12 y el 16 de enero del próximo año.