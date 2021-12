Pasaporte COVID: Cómo podemos obtenerlo para hostelería y ocio nocturno

Necesitaremos el certificado covid de vacunación para acceder a un restaurante, un bar o a un local de ocio nocturno. Es la medida que pedía la Junta de Andalucía y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la ha ratificado.

Pero, ¿Cómo podemos obtenerlo? Hay diversas vías: ClicSalud+, la aplicación móvil 'Salud Andalucía', o en nuestro centro de salud más próximo.

Podrán obtener el pasaporte covid aquellos andaluces que cuenten con la pauta de vacunación completa. Aquellos que solo hayan recibido una dosis, como los niños menores de 11 años, no podrán disponer de este certificado, tal y como ocurre para acceder a hospitales y resiencias de ancianos.

El certificado Covid entra en vigor para el acceso a los espacios interiores de establecimientos de hostelería, ocio y esparcimiento a las 0h del día 20 de diciembre. Está disponible en ClicSalud y la app #SaludAndalucía.



Una medida fundamental para la lucha contra la pandemia. pic.twitter.com/tvb9LuLEFl — Jesús Aguirre (@jesusraguirre) December 19, 2021

VERIFICAR NUESTROS DATOS

Los usuarios que quieran acceder a través de ClicSalud+, deben saber que es necesario identificarse con certificado digital, DNie o Cl@ve, aunque también se les facilitará el acceso al certificado con un nuevo método de identificación con datos personales y verificación móvil.

Por seguridad, para acceder al sistema nos pedirán introducir en la página un código de acceso que se envía al teléfono móvil vía SMS para completar el proceso de autenticación.

En cuanto a la aplicación de móvil "Salud Andalucía", se podrá descargar a través de un anuncio destacado en la pantalla de inicio con el nombre "Certificados Covid-19". En este caso, para la descarga del pasaporte es necesario identificarse con los datos personales y una verificación móvil.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Hasta el próximo 15 de enero, será obligatorio presentar el certificado COVID en hostelería y ocio nocturno.

CLICSALUD+ Y SALUD ANDALUCÍA

Pero no solo está disponible a través de la telefonía móvil. Las personas que lo deseen pueden solicitar el certificado en su centro de salud más próximo sin necesidad de pedir una cita para la consulta médica o de enfermería.

Muchos de los centros de salud disponen de cita previa para este tipo de gestiones, que también se puede obtener a través de ClicSalud+, la aplicación móvil y el teléfono de Salud Responde mediante la opción "Gestiones Administrativas".

???? Cómo descargar el pasaporte COVID en Andalucía paso a paso. https://t.co/kGmYiw4Gsh — Consejería de Salud y Familias (@saludand) December 18, 2021

Respecto a la verificación de los certificados, laConsejería de Salud puso en marcha el 7 de diciembre una nueva función en la aplicación "Salud Andalucía" que incluye un lector de códigos QR para constatar la validez del pasaporte covid de la Unión Europea.

CÓMO COMPROBAR QUE NUESTRO CERTIFICADO ES VÁLIDO

El lector comprueba que el QR que leemos es correcto, que existe en el repositorio de certificados, y revisa los datos para comprobar su autenticidad y caducidad.

Cuando la aplicación certifica que los datos son correctos devuelve un "ok" con los datos básicos del titular (nombre y fecha de nacimiento) para que la persona que lo valida pueda comprobar que se corresponden con la identidad de quien lo presenta.

Este visto bueno se muestra con un gran círculo verde con un signo de chequeo positivo dentro, mientras que si no es válido aparecerá un círculo rojo con un aspa en el centro, lo que significará que no disponemos del certificado y por tanto, no podremos acceder a locales de restauración u ocio nocturno desde el lunes 20 de diciembre.

También te podría interesar:

El TSJA ratifica el certificado covid para el acceso a hostelería y ocio en Andalucía

Andalucía solicita a Sanidad que el pasaporte COVID sea obligatorio para acceder a centros sanitarios