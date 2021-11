Andalucía solicita a Sanidad que el pasaporte COVID sea obligatorio para acceder a centros sanitarios

Andalucía ha solicitado en el Consejo Interterritorial de Salud que el pasaporte COVID sea obligatorio para acceder a los centros hospitalarios, de salud y sociosanitarios. Además, el consejero ha anunciado que Andalucía se sumará también a la petición de este certificado para el acceso a locales de ocio nocturno o eventos deportivos.

Esa ha sido la propuesta que ha lanzado el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, en Córdoba para que se consensúe a nivel estatal por todas las comunidades con el fin de proteger la salud e incitar a quienes aún no se han vacunado a que lo hagan. Aguirre ha recordado que hay más de 537.000 andaluces que aún no lo han hecho y les ha pedido que lo hagan cuanto antes. "La vacuna es la solución para frenar la pandemia", ha insistido, "y tenemos vacunas suficientes".

En este sentido, Aguirre ha recordado que, cuando la Junta de Andalucía quiso aplicar el carné de vacunación, "argumentaba el Tribunal Superior de Justicia Andalucía que no había tenido acceso a la vacunación el 100 por 100 de la población" y que, por tanto, se habría producido un trato "discriminatorio entre los habían tenido acceso y los que no".

Sin embargo, según ha argumentado Aguirre, "actualmente tiene acceso a la vacunación todo el que quiere", con lo que ahora "debe de cambiar la actitud o el posicionamiento del Tribunal Superior de Justicia Andalucía, ya que el que no está vacunado es porque no quiere, no porque no pueda".

El consejero de Salud, en cualquier caso, entiende que para hacer viable el carné de vacunación "sería ideal una modificación legal, para que los juristas tuvieran una buena base legislativa y poder tomar la medida de la mejor forma posible", pero, entre tanto, desde la Junta ya se ha "pedido una coordinación por parte del Ministerio (de Sanidad), dentro del Consejo Interterritorial".

Se trata, según ha explicado el consejero, de que "el Gobierno central articule" las medidas precisas "para que el carné de vacunación sea obligatorio", por ejemplo y según se ha propuesto desde Andalucía, "para entrar a los centros sanitarios y sociosanitarios", sumándose también Andalucía a otras comunidades autónomas en cuanto demandar la obligatoriedad de dicho carné para el acceso a "determinadas actividades de ocio nocturno y folclórico deportivas".

Pero, para hacerlo posible, según ha insistido, "tiene que estar coordinado por el Gobierno a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud", para así "poder utilizar de la mejor forma posible el carné de vacunación, como medida, primero, de garantizar que todo el que se mueve en un espacio determinado, sobre todo en interior, está vacunado y, sobre todo, para incitar a aquellos que voluntariamente no quieran vacunarse, a que se vacunen, porque sino van a tener limitado el acceso a muchísimos sitios", lo que ahora afectaría a los 537.000 andaluces que no se han vacunado aún.

La vacunación, por tanto, según ha resaltado, "sigue siendo la solución", cuando ahora mismo "estamos en un 91,2 por ciento de índice de vacunación de la población diana por encima 12 años" en Andalucía, mientras que Córdoba alcanza ya "el 93,3 por ciento",esperando el consejero que la Agencia Europea del Medicamento autorice pronto la vacunación también de los menores de entre cinco y 11 años y que ésta comience en los propios colegios "a mediados de diciembre".





