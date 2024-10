"Muchas horas de encierro, un amor y un hijo andaluz": Así fue la ruta de Colón por Andalucía antes de viajar a América

Hoy celebramos el Día de la Hispanidad, un día que tiene especial relevancia en Andalucía. Porque un día como hoy de 1492, Colón descubría América. Y ese descubrimiento, se había fraguado en una tierra al sur de España, Andalucía.

La gesta tenía sello andaluz. De hecho, las capitulaciones, el acuerdo entre los Reyes Católicos y Colón, se firmaron en Santa Fe (Granada). Y Colón frecuentaba el monasterio sevillano de la Cartuja para preparar el viaje. Además, antes de zarpar desde el Puerto onubense de Palos, Colón se encomendaba a Dios.

SANTA FE: UNA FIRMA QUE CAMBIARÍA EL MUNDO

El navegante necesitaba el apoyo de Sus Majestades Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Y no iba a descansar hasta conseguirlo. Fue a buscar ese apoyo a Jaén, y después a Córdoba. No lo encontró. Por fin, en Granada, el 17 de abril de 1492, firmaron las capitulaciones de Santa Fe. "Un acuerdo entre los reyes y Colón que ponía en marcha la aventura de Colón".

En COPE Andalucía, hemos hablado con Consuelo Varela, profesora de investigación del CSIC en la escuela de estudios hispanoamericanos de Sevilla. Nos ha contado cómo preparó Colón aquel viaje. Y cómo Andalucía tuvo un papel protagonista.

Cristóbal Colón, en su llegada al Nuevo Mundo

Según las investigaciones, Colón vivió en el centro de la ciudad de Sevilla, en la calle Francos, y frecuentaba el monasterio de la Cartuja para estudiar cartografía y preparar las cartas navales que utilizaría en la aventura que le llevaría a descubrir un Nuevo Mundo.

CÓRDOBA: UN LAZO MUY FAMILIAR

Sevilla. Granada. Cádiz o Huelva. En estas provincias se escribió la historia más increíble hasta el momento. Aunque si hay un sitio importante para el navegante, ese es Córdoba. ¿El motivo? No hay sólo uno. “En Córdoba vivía su amor, Beatriz Enríquez de Arana, y allí es donde nace su hijo”.

Finalmente, tras recorrer Andalucía de norte a sur y de este a oeste, el 3 de agosto de 1492, las tres naves zarpaban de Huelva, del Puerto de Palos. Antes de partir, se encomendaba a Dios en el monasterio de la Rábida, también en Huelva. "Aquí se hospedó Cristóbal Colón, antes de partir hacia el Nuevo Mundo, y aquí se encuentra enterrado Martín Alonso Pinzón, que falleció a los pocos días del regreso del primer viaje".

Puerto de Palos y una réplica de las tres carabelas

Una vez en ruta, las tres carabelas pasaron por el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Esto nos ha contado la historiadora en una entrevista que puedes escuchar íntegra aquí: "Las expediciones salían de Sevilla, pero allí, se cargaban las naves con el mantenimiento que necesitarían para el viaje. Aquí, Colón y sus hombres cargarían las semillas y el vino que llevarían al Nuevo Mundo".

UNA ADUANA "SANLUQUEÑA"

Un día como hoy de 1492, dos horas después de la medianoche, Rodrigo de Triana gritó: ¡tierra a la vista! Cuentan que lo hizo desde “La Pinta” una de las tres carabelas que partió de Palos de la Frontera (Huelva) rumbo a las Indias. Aunque Cristóbal Colón siempre dijo que él fue el primero en divisar tierra, y no Rodrigo, "que por cierto, no figura en ninguno de los diarios de Colón. Tal vez embarcó con otro nombre."

En un primer momento, ni Colón ni sus hombres fueron conscientes de que habían descubierto el Nuevo Mundo. "Sí se dieron cuenta de que las personas que allí vivían tenían unos rasgos muy diferentes a los que habían visto jamás". Pero fue a la vuelta del viaje cuando el navegante empezó a ser consciente de lo que había supuesto aquel viaje.

En el puerto de Sanlúcar de Barrameda, cargaron las provisiones para el viaje

El viaje que se gestó en Andalucía, no fue precisamente fácil. Duró más de 30 días, y los marineros que viajaban con Colón eran de Palos, de Moguer y otros lugares cercanos a Huelva. No estaban acostumbrados a navegar tantos días. "Eso creó cierto malestar en la tripulación. Tal era el malestar, que los hermanos Pinzón estaban embarcados en prepararles un motín si no divisaban tierra a la vista".

colón, el "neil armstrong" del siglo xv

Pero el 12 de octubre de 1492, vieron unos pájaros en el horizonte. Era noche oscura. Intuyeron que la tierra estaba muy cerca. Y no se equivocaron. Lo que no sabían es que acababan de hacer historia. Habían llegado a América.

Una gesta que en la actualidad, muchos comparan con la llegada del hombre a la luna. Incluso hay quienes dicen que el descubrimiento de América fue aún más importante.