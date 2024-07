Moreno afirma que no se puede limitar a los medios de comunicación: "La realidad no se cambia cerrando los ojos, sino conociéndola"

El presidente de la Junta ha participado en Sevilla en la presentación del Anuario Joly 2024

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado que nos encontramos en un momento delicado para la independencia y la libertad de los medios de comunicación y ha asegurado que la reacción ante noticias que no gustan no puede ser jamás la represalia ni poner en duda su credibilidad y la profesionalidad de los periodistas.

A este respecto, ha explicado que el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación incide en combatir las injerencias políticas en los medios y velar por su pluralismo e independencia.

"La persecución de la prensa libre es el peor síntoma en un país democrático. No se puede limitar a los medios. La realidad no se cambia cerrando los ojos, sino conociéndola porque es la única forma de acabar con lo que no nos gusta y avanzar".

En otro orden de cosas, ha afirmado que la vía andaluza funciona y contribuye de forma decidida a hacer que Andalucía sea un generador de confianza y de seguridad, al mismo tiempo que ha aseverado que estamos ante una Andalucía que es admirada, respetada y que tiene capacidad y ganas de liderazgo.



Moreno, que ha participado en Sevilla en la presentación del Anuario Joly 2024, ha señalado que esta vía tiene como ejes principales la defensa a ultranza de los pilares de nuestro sistema de convivencia y de la igualdad, una política de soluciones reales a problemas reales y la moderación, el diálogo y la estabilidad como claves en la forma de gobernar.

De este modo, ha manifestado que los indicadores económicos no paran de recoger cifras de récord y razones para el liderazgo en ámbitos como el empleo, la creación de empresas, las exportaciones o la inversión extranjera, a lo que se suma que esta comunidad tiene los presupuestos más sociales.

En este punto, ha recordado que Andalucía tiene la tasa de paro más baja desde 2008, que es la comunidad con más autónomos, la segunda con más empresas tras Cataluña, la que mayor nivel de confianza empresarial genera desde que hay registros y la que ha conseguido el mejor quinquenio exportador de la historia con más de 175.000 millones de euros.

Así, ha destacado algunas iniciativas importantes puestas en marcha en esta comunidad como es el Pacto por la Atención Primaria, el Pacto por la Conciliación y la Corresponsabilidad y el Plan de Empleo Juvenil, que se firmará próximamente con la patronal y con los sindicatos.

A ello se suma la puesta en marcha del nuevo Plan Crece 2027 con una inversión de 1.800 millones de euros para seguir impulsando el crecimiento y el empleo y atraer inversión.

El presidente andaluz ha lamentado que haya un sistema de financiación injusto que deja a esta comunidad sin 1.500 millones al año porque, según ha dicho, ello hace que Andalucía no pueda competir en igualdad de condiciones ni con los mismos recursos con el resto de comunidades.

"Perder 1.500 millones anuales significa que otras comunidades tienen más recursos para hacer infraestructuras, más capacidad para invertir, que hayan podido mejorar sus servicios públicos y que sean más competitivas. Nos merecemos competir en igualdad con el resto de comunidades autónomas".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

En este sentido, ha incidido en que Andalucía tiene que tener más peso en España porque no se pueden tomar decisiones sin que ésta esté presente.

Para concluir, ha indicado que el Anuario Joly 2024 recoge bien los retos actuales que tenemos por delante en Andalucía, en España y en el mundo y ha añadido que gobernar requiere rigor y seriedad y que eso está alejado de los populismos. Por ello ha apelado a la sensatez y a "un gran arcén central donde podamos caminar en la misma dirección y un país donde podamos dibujar un porvenir para las generaciones venideras".

El acto ha contado con la presencia del consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz; de la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, Patricia del Pozo; del consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz.





Información obtenida del Portal de la Junta de Andalucía. Si quieres seguir leyendo más noticias como esta, y estar informado de todo lo que pasa, no dejes de visitar cope.es.