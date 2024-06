La Junta adapta la Oficina Judicial de Vélez-Málaga a los futuros tribunales de instancia

La Consejería de Justicia destinará casi 123.400 euros a incorporar más personal y mejorará la eficiencia energética de las instalaciones

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha realizado una visita institucional a Vélez–Málaga, donde se ha firmado con el alcalde, Jesús Lupiañez, un convenio para facilitar los trámites online municipales y ha presentado la reordenación de la Oficina Judicial para adaptarla a los futuros tribunales de instancia.

Nieto ha destacado que Vélez–Málaga, junto a El Ejido (Almería), fueron pioneras en implantar en 2018 el modelo de Oficina Judicial que "ordena de manera más racional los recursos materiales y humanos y permite mayor agilidad en los plazos". Para hacerla más eficiente, la consejería ampliará la plantilla con tres plazas, lo que supone una inversión anual de 123.397,61 euros. El consejero ha señalado que las instalaciones judiciales son "de las más modernas, cuentan con espacio suficiente y, como en el resto de Andalucía, ya funciona plenamente el nuevo sistema de gestión procesal @driano".

Con ello, la Oficina Judicial de Vélez–Málaga está preparada para la implantación de los futuros tribunales de instancia cuando se apruebe la Ley de Eficiencia Organizativa (LEO), que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados. En base a esta ley, ha apuntado el consejero, el Ministerio de Justicia ha aprobado una subida salarial "solo para las cinco comunidades autónomas que gestiona", si bien "las leyes de eficiencia se van a aplicar en toda España y todos los funcionarios de Justicia van a tener las mismas obligaciones y merecen el mismo reconocimiento".

Por ello, el consejero solicitó al ministro de Justicia, Félix Bolaños, en la Conferencia Sectorial de Justicia celebrada en Zaragoza que "reconsidere" este acuerdo y aplique la subida salarial "en el complemento general" de todos los funcionarios y "no en el complemento específico para que beneficie solo a los que dependen del Ministerio". "No queremos un agravio más para los funcionarios andaluces. Queremos defender a los funcionarios de Justicia, pero por encima de eso queremos defender a todos los andaluces y no podemos asumir una discriminación más", ha subrayado Nieto, quien incidió en que si el Gobierno no reconsidera el acuerdo la Junta de Andalucía lo recurrirá.

Nieto ha puesto como ejemplo el partido judicial de Vélez–Málaga, cuyos funcionarios prestan servicio a 17 municipios. Cuenta con cinco juzgados de Primera Instancia e Instrucción, cada uno de ellos con una Unidad Procesal de Apoyo Directo (UPAD) y el Servicio Común Procesal se dividirá ahora en dos, uno de Gestión y otro de Ejecución.

Durante su visita, el consejero también ha informado a los operadores jurídicos de la inversión de 70.812,54 euros de fondos Feder para mejorar la eficiencia energética de la sede judicial, con la instalación de paneles solares. Se trata de una actuación enmarcada en el Plan de Infraestructuras Judiciales 2023–2030, que incluye importantes proyectos en la provincia de Málaga como las nuevas sedes de Marbella, Torrox, Estepona o Fuengirola y la ampliación de la Ciudad de la Justicia de la capital, si bien habrá inversiones en todos los partidos judiciales para mejorar la accesibilidad o la sostenibilidad.

Por su parte, el secretario coordinador del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Pedro Campoy, ha destacado el compromiso real de la Consejería por las infraestructuras judiciales con este plan, que movilizará 1.500 millones de euros, así como por la digitalización con la implantación del nuevo @driano y por una nueva organización de los juzgados "que es muy necesaria y abandonar un sistema obsoleto".

Antes de su visita a los juzgados, el consejero y el alcalde han mantenido una reunión en el Ayuntamiento donde ambos han suscrito un convenio para que el Consistorio incorpore el Catálogo electrónico de procedimientos de la Administración Local (cep@l). Se trata de una herramienta diseñada por la consejería y a disposición de las entidades locales de manera gratuita para impulsar los trámites online y homogeneizar los procedimientos más habituales con total seguridad jurídica.

El objetivo, ha destacado Nieto, es "eliminar burocracia, ser más accesibles, que los técnicos municipales tengan una herramienta común para que los asuntos se resuelvan igual y que ciudadanos sepan que pedir una licencia de actividad o de ocupación se tramita igual en cualquier municipio".

En este sentido, el alcalde ha valorado que cep@l es "una herramienta más al servicio de los ciudadanos" que la Junta ha diseñado en colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios de secretarios, interventores y tesoreros de la Administración Local (Cosital). Para Lupiáñez, al incorporar este catálogo al Ayuntamiento, como han hecho la capital y la Diputación de Málaga y otros municipios, "estamos a la vanguardia para mejorar la gestión pública".

Durante la reunión ambos han abordado también los proyectos que está ejecutando el Ayuntamiento con cargo al Programa de Fomento de Empleo Agrario (PFEA) este año, cofinanciados por el Gobierno central, la Junta y la Diputación con un total de 2,5 millones de euros. Nieto ha defendido la importancia del PFEA pare mejorar equipamientos y servicios en los municipios y crear empleo para los trabajadores del campo.

El consejero, que ha estado acompañado por la viceconsejera, Ana Corredera; la secretaria general de Servicios Judiciales, Rosalía Espinosa; y la delegada territorial, Teresa Pardo, ha podido conocer también La Fundación Cultural María Zambrano que custodia y difunde el legado de la filósofa y ensayista malagueña.





