Este es el vídeo donde Juanma Moreno explica cómo se encuentra tras dar positivo por COVID

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado positivo por coronavirus tras hacerse en la tarde de este jueves una prueba a la que se ha sometido al conocer el contagio de un contacto estrecho, ha informado el Gobierno autonómico.

Moreno ha querido contar a los andaluces cómo se encuentra y lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, donde desde su domicilio, donde se encuentra aislado, ha grabado un vídeo.

Acabo de recibir la noticia y os lo quiero contar en un vídeo. Esta tarde he dado positivo por #COVID19. Me he hecho la prueba tras saber que un contacto estrecho se ha contagiado. No tengo síntomas. Sigo trabajando desde casa. Por favor, prudencia. El virus sigue entre nosotros. pic.twitter.com/XfulYDnkJC