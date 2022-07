Juanma Moreno, investido de nuevo presidente de la Junta de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha sido investido de nuevo como jefe del Ejecutivo autonómico este jueves al obtener el respaldo de la mayoría del Parlamento, con los 58 votos de los diputados del PP, que conforman mayoría absoluta en la Cámara, y la abstención de Vox.



El PSOE, Por Andalucía y Adelante Andalucía han votado en contra de la investidura de Moreno, mientras que Vox, que no había desvelado el sentido de su voto, ha optado por una "afectuosa abstención", en palabras de su portavoz, Macarena Olona.



Una vez superado el debate de investidura, tomará posesión del cargo el sábado en el Palacio de San Telmo de Sevilla -sede de la Presidencia de la Junta- y su nuevo gobierno comenzará a trabajar la próxima semana.



Moreno es desde este jueves el presidente que liderará el primer gobierno monocolor del PP en la historia autonómica de Andalucía y repite en el cargo tras la etapa de ejecutivo bipartito PP-Cs, que rompió la hegemonía del PSOE.



Ha sido un debate sin grandes novedades, en el que el presidente andaluz ha insistido en pedir diálogo y ofrecer acuerdos a todos los grupos, un discurso que encuadra en el perfil moderado que siempre ha fomentado y en su idea de no querer convertir su mayoría absoluta "en un rodillo" durante cuatro años.



Moreno ha ofrecido acuerdos a izquierda y derecha, sin "vetos cruzados" y sin vías de diálogo excluyentes, y ha encontrado receptividad por parte del resto de partidos, aunque todos han puesto en cuarentena ese ofrecimiento.



También ha sido un debate con marcado perfil económico, en el que ha evitado hablar de recesión en Andalucía y ha lamentado que muchas de las recetas no se han puesto en marcha porque se tumbaron los presupuestos. A PSOE y Vox les ha afeado ese voto negativo para contrarrestar sus reclamaciones.



El presidente considera que hoy han dado "una lección política" en España, por supuesto a las Cortes Generales, por el clima de "serenidad y sensatez" vivido en este debate, "ejemplo de la política útil, responsable, educada", según ha dicho a los periodistas tras su investidura.



Durante el debate, Moreno ha ofrecido al líder socialista, Juan Espadas, formar "un frente común" para defender los intereses de la comunidad en España y Europa, y le ha reclamado que haga una oposición útil sin "plegarse" a los intereses del presidente, Pedro Sánchez.



Por su parte, el socialista ha enmendado la gestión al completo del presidente de la Junta, le ha criticado su "escapismo" y ha apostillado: "Nunca hacer tan poco fue tan rentable electoralmente".



"Se llama arte del escapismo, señor Moreno, o cómo no ser nunca responsable de nada, echar la culpa de todo al gobierno de Sánchez o apropiarse de sus aciertos, que es lo que ha venido haciendo", ha enfatizado.



Espadas ha ofrecido cinco grandes acuerdos para consensuar medidas contra la inflación; fondos europeos; financiación y mejora de los servicios públicos; cambio climático; e igualdad.



La portavoz de Vox, Macarena Olona, ha advertido a Moreno de que ya "va tarde" para tomar medidas contra la crisis y establecer un "escudo social", y le ha instado a eliminar los tributos propios y a reducir la administración.



Olona ha avanzado una "oposición leal, con mano tendida", pero también "vigilante, firme y sin complejos", que se empeñará en que el gobierno de Moreno no sea "rehén" con "titubeos" de sus "miedos", y le ha avisado de que "abandonen toda esperanza si creen que esto va a ser un cheque en blanco a sus decisiones".



Moreno ha emplazado a Vox a volver a ser útil en la nueva legislatura, dejando atrás los "cálculos políticos" que cree que centraron su acción desde el año pasado, y espera que "aprendan de las circunstancias" que se han dado después de sus "prisas" electorales.



La portavoz de Por Andalucía, Inma Nieto, ha saludado que el presidente Juanma Moreno busque una etapa de "diálogo" con el resto de grupos pese a su mayoría absoluta y ha asegurado que tendrá disponible a su grupo para mantener "un disenso honesto" que les permita construir "consensos robustos".



Por parte de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez ha advertido a Moreno de que "el milagro económico andaluz no existe" y le ha acusado de liderar "el gobierno de las élites extractivistas".