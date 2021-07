Juanma Moreno, en COPE Andalucía: “Voy a agotar la legislatura a no ser que me lo pongan imposible”

Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha visitado este jueves los estudios de COPE Andalucía, en Sevilla, y ha hecho un repaso a la situación actual que estamos viviendo en la región con la pandemia; pero también ha hecho hincapié en la postura de su partido frente a los rumores de un posible adelanto de elecciones en Andalucía.



Sobre la gestión del COVID-19, Juanma Moreno ha querido destacar que Andalucía está muy preocupada por los focos de contagios de personas jóvenes menores de 30 años, pero sobre todo menores de 25 años: “Lo que más nos preocupa es que la gente enferme. No queremos que enferme nadie. Sobre todo nos preocupa la incidencia clínica. Es una situación muy complicada y preocupante. Estamos en verano y es muy difícil ponerle puertas al campo. Hay que trasladar a los jóvenes la responsabilidad que deben tener”.

“Ahora mismo lo que tenemos es relajación en incidencia clínica. Estamos preocupados por la infección pero tenemos cierta relajación en el ámbito de la presión hospitalaria, porque los jóvenes se contagian pero normalmente cursan la enfermedad de forma leve o asintomática. No debemos dramatizar porque eso se ve reflejado en la economía”, ha explicado el presidente andaluz.

Moreno ha resaltado el esfuerzo económico que está haciendo el gobierno andaluz durante esta pandemia: “no tiene precedentes”. Para poder tomar decisiones, Juanma Moreno considera que se debe “cambiar el criterio de la tasa de incidencia para tomar decisiones”.

El SAS contratará este verano a más de 25.700 profesionales de refuerzo, un 86% más que en 2020. Nunca ha habido tantos sanitarios trabajando en nuestra comunidad.



El esfuerzo que está haciendo #Andalucía en Sanidad no tiene precedentes. pic.twitter.com/SIlInt1Y4c — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 8, 2021





“Hicimos un plan de desescalada que hemos tenido que congelar. Ni avanzamos ni retrocedemos. La salud siempre es el principal bien a proteger. Si no queremos tener que cerrar la hostelería, la restauración o el ocio nocturno y tomar más medidas drásticas, tenemos que ser muy prudentes. El único mecanismo para controlar a la gente es el toque de queda, pero sin estado de alarma es muy difícil tomar este tipo de decisiones”, ha destacado Juanma Moreno.

Se debe cambiar el criterio de la tasa de incidencia para tomar decisiones





El presidente andaluz ha expresado que ha "echado mucho en falta el sentido de responsabilidad por parte del Gobierno de Sánchez. Sin consultar con nadie, ha hecho lo que le ha dado la gana, tanto con el estado de alarma como con el fin de la prohibición de las mascarillas en los exteriores. Esto ha hecho que la gente se relaje y aumenten los contagios”.



Sobre la situación política actual de Andalucía, Juanma Moreno ha querido mostrar su conformidad con la actual legislatura: “Voy a agotar la legislatura a no ser que me lo pongan imposible. No soy partidario de adelantar elecciones. Si pienso en Andalucía, es un error convocar elecciones. Nos queda un combate importante con la pandemia. Si disolvemos en septiembre, estaríamos cinco meses paralizados. Convocar elecciones sería una decisión irresponsable. Ahora mismo no está en nuestros planes convocar elecciones. El acuerdo que tenemos con Marín y Ciudadanos, es hasta final de la legislatura”.

Moreno ha dejado claro que Pablo Casado nunca le ha “pedido ni presionado para que convoque elecciones. Le he dicho que siempre actuaré primero pensando en los andaluces y segundo en el PP”.

Sobre la oposición en Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que “el PSOE no quiere un adelanto electoral. Si quiere ser útil en Andalucía tiene que actuar con rigor, y ahora Ferraz tutela mucho más a este PSOE sin Susana Díaz. Veremos si realmente son una delegación de Sánchez en Andalucía o un partido útil para los andaluces”. Sobre el actual líder socialista andaluza, Juan Espadas, Moreno considera que “tiene muchos tintes de Ferraz”.

Me preocupa que estemos en julio y el Gobierno de la Nación todavía no nos haya informado de cómo se van a gastar los fondos europeos. Si aplica el rodillo, será un fracaso.



Es necesaria una mayor claridad, consenso y un reparto justo. No podemos perder esta oportunidad. pic.twitter.com/juqmuPQBrF — Juanma Moreno (@JuanMa_Moreno) July 8, 2021





En cuanto a la recuperación económica tras la pandemia, el presidente andaluz considera que los datos, a pesar de la situación, son buenos. “Andalucía ahora es mucho más competitiva. Es la primera vez que estamos a la cabeza de la economía en nuestro país. Lo último que me dijo Sánchez es que nos llegarían fondos. El Gobierno va a aplicar el rodillo de siempre, el yo decido dónde. La clave es saber cuándo van a llegar los fondos. Sobre todo, Andalucía necesita incentivar la industria y la digitalización. Andalucía es una tierra atractiva para la producción tecnológica”.

