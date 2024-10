Juanma Moreno, en COPE Andalucía: “Nuestro objetivo es que el agua sea crucial en Europa"

No importa que sea sábado. El día empieza pronto. Ha sido una semana intensa. En su agenda oficial, la entrega de sesenta viviendas en Cádiz, las jornadas Parlamentarias en Jaén. Y otros tantos actos en Sevilla, Córdoba, Almería o Málaga. A eso hay que sumarle lo que no aparece en los medios, lo que no se ve. Reuniones con su equipo de gobierno, asesores. Encuentros con alcaldes y empresarios buscando soluciones a la sequía histórica que vive Andalucía o a esos 1.500 millones de euros que no llegan del Gobierno central.

Sí, el agua es uno de los grandes retos de Juanma Moreno y su equipo. De hecho, antes de ganar por mayoría absoluta y revalidar la presidencia a la Junta de Andalucía, prometió que si gobernaba de nuevo, esta sería la legislatura será la de la “revolución del agua” en Andalucía.

EL AGUA, CRUCIAL EN EUROPA

Para conseguir más recursos y apoyos de Europa, la semana que viene, Juanma Moreno participa en el Comité de las Regiones en Bruselas. Es un encuentro clave para Andalucía. Porque a miles de kilómetros de nuestra tierra, se hablará de agua y de la sequía que atravesamos, una sequía histórica que dura ya demasiado.

Y allí, el Presidente buscará “Comprensión, sensibilidad y preocupación sobre la situación que vivimos las regiones del sur”. Su equipo lleva trabajando 5 años para que el agua sea una prioridad, un tema crucial en Europa. Por primera vez la Comisión Europea cuenta con una responsable en materia de agua. "Y con los responsables, hablaremos de las políticas de agua que hacen falta en el sur de Europa".

A pesar de la apuesta de la Junta de Andalucía por hacer frente a la sequía histórica que atravesamos, el déficit de infraestructuras sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los andaluces. El presidente reconoce que “faltan desaladoras o depuradoras, porque el 67% de la responsabilidad de cuenca, de las competencias de agua las tiene la Confederación Hidrográfica el Guadalquivir".

Cree que no ha habido una planificación organizada y ordenada en los últimos años por parte del Gobierno central. "Andalucía tiene un déficit hídrico que se acentúa con el cambio climático, y a pesar de eso las obras de interés general, que son responsabilidad del Estado, no se han llevado a cabo a día de hoy y eso genera una enorme tensión en materia de agua”.

"eL DISPARATE" DE LA INFRAFINANCIACIÓN

Andalucía es una de las regiones más Infrafinanciadas de España junto a otras como la Comunidad Valenciana. Precisamente, en el Foro Desafíos COPE 2025, Juanma Moreno se sentó con el presidente de los valencianos, Carlos Mazón. Y juntos volvieron a poner sobre la mesa el problema que la infrafinanciación supone en las regiones que menos fondos reciben del Estado, como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Castilla La Mancha.

Moreno sabe la importancia de aprovechar sinergias con otras comunidades para hacer frente a uno de los grandes retos que tiene Andalucía por delante: “Es un disparate que comunidades como Andalucía y Comunidad Valenciana que estamos haciendo un gran esfuerzo con todas las dificultades. Y necesitamos tener los mismos recursos que los demás".

El andaluz tiene que entender que si estamos infrafinanciados, tendremos menos servicios públicos Juanma Moreno Presidente de la Junta de Andalucía

En los micrófonos de COPE Andalucía, el Presidente andaluz, vuelve a defender la importancia de tener un modelo igualitario. O lo que es lo mismo, que todos los españoles seamos iguales ante la ley. Sin importar si hemos nacido en Barcelona, Santiago o Jaén. "El andaluz tiene que entender que si tenemos menos recursos vamos a ser menos competitivos y vamos a tener menos servicios públicos. Y es salgo que vamos a vivir en primera persona todos nosotros”.

"NO COMPETIMOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES"

El Presidente recuerda que Andalucía es leal con el proyecto común. Que está haciendo los deberes. "Hemos pasado de ser de las primeras con más presión fiscal a ser la segunda más competitiva, somos la segunda comunidad con más capacidad exportadora. Y ha traído un 87% de inversión extranjera". A pesar de todo, la infrafinanciación, ahoga a Andalucía.

Juanma Moreno recuerda que todos los años cerramos con 1.500 millones euros menos que el resto de regiones. Y eso nos hace menos fuertes que otras comunidades: "No competimos en igualdad de condiciones, por tanto, no podemos dar las mismas prestaciones que otras comunidades. Esto ocurre desde 2009, pero se ha ido acusando desde que Pedro Sánchez depende de los independentistas para mantener el poder. Su debilidad parlamentaria, ha supuesto un privilegio para estos territorios y un menoscabo para otras regiones como la nuestra”.

Esto se traduce en menos infraestructuras, peores servicios en sanidad o educación. “Estamos dando el máximo posible, pero ese máximo está llegando a su fin si no hay un instrumento de financiación acore con nuestras necesidades”. El Presidente insiste en que el gobierno andaluz, no pide más dinero. "Lo que pedimos es lo que según la ley y según la Constitución, corresponde a los andaluces".

DESLEALTAD CONSTITUCIONAL

Y lamenta que con Sánchez en el poder, nos estamos acostumbrando a que las normas más elementales no se cumplan. Un claro ejemplo es la Conferencia de Presidentes, un órgano institucional cuyo reglamento dice que si diez presidentes la piden, se tiene que convocar. “Yo lo solicité en nombre de 14, luego se sumaron Canarias, Castilla La Mnacha , más las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Y aún así, aún no nos hemos reunido. Por eso hemos puesto un contencioso al Tribunal Supremo para que se cumplan las normas más elementales."

Para Juanma Moreno, estamos ante un problema de rigor y lealtad institucional. "¿Qué necesidad tenemos en España de estar en un permanente proceso administrativo o contencioso para reclamarle al Presidente de España que cumpla las normas?"

"BATIR AL GOBIERNO ANDALUZ: OBJETIVO DE FERRAZ"

Esta semana, un juzgado de Sevilla ha admitido a trámite una denuncia presentada por el PSOE por una presunta malversación y prevaricación en los contratos de la Consejería de Salud durante la pandemia. Juanma Moreno se muestra tajante: “Puedo decir que es falso que el SAS adjudicara 458 millones en fraude de ley. No lo dice ningún informe, ningún interventor ni la Cámara de Cuentas. Nunca hubo un gobierno más transparente, tienen la información porque este gobierno, a diferencia del anterior, da esa información".

Asegura que la transparencia es una de las señas de identidad de su gobierno: “Hemos multiplicado por dos el control financiero del servicio andaluz. Desde 2019 hasta 2023 hemos realizado más de 1000 informes asociados a procesos de control, un 66% más que el Gobierno anterior. Ni la intervención, ni la cámara de Cuentas, han ido nunca a la fiscalía por indicios de ilegalidad."

Juanma Moreno cree que Moncloa y Ferraz tienen un claro objetivo: Andalucía. “Parece que el objetivo ahora es batir al gobierno andaluz sea como sea, incluido produciendo noticias falsas, de descontrol o irregularidad.” Y se mantiene firme: “esas noticias nada tienen que ver con la realidad”.

más tiempo con LA familia

No importa que sea sábado. Tiene la agenda llena. Aunque sus hijos tengan un partido y quiera estar con ellos. Lo reconoce en voz alta. Añora el tiempo con su familia. “Lo vivo con cierto dolor y tensión porque mis hijos tiene los fines de semana actividades deportivas. Me duele no acudir con ellos a estas citas porque sé que para ellos son importantes, y lo que para ellos es importante, para mí es importante”. Pero como él reconoce, tiene cientos de actos institucionales repartidos por toda la región los fines de semana. Y no puede fallarle a los votantes que le dieron esa amplia mayoría absoluta de 58 diputados.

Me presentaré a las próximas elecciones porque no podemos decepcionar a los que han apostado por una regeneración en Andalucía Juanma Moreno Presidente de la Junta de Andalucía

A pesar de todo, está dispuesto a presentarse como candidato en las próximas elecciones. “Nos ha costado mucho esfuerzo crear una alternativa viable en Andalucía, y demostrar a los andaluces que había otra forma de gobernar al PSOE. Y muchas generaciones de andaluces no han podido ver ese relevo. Por eso no puedo abdicar de una responsabilidad de mantener la mayoría social en torno al proyecto político de regeneración del PP, en el que cree mucha gente. No debemos decepcionarlos".

Aunque reconoce. Cada día que pasa está más cerca el final de este ciclo. "Lo que quiero es que una vez que yo abandone esta responsabilidad, que siga en marcha el proyecto que representa el PP. No abandonaré el barco a pesar de las dificultades que podamos tener.” Dice que se lo debe a los andaluces. A todos.