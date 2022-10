Un historiador revela la situación de un cementerio secreto en Andalucía: "Junto a un monasterio"

Son el reposo de nuestros muertos. En ellos descansan nuestros seres queridos. Y algunos suponen un reclamo por su belleza, singularidad o antigüedad.

Entre todos ellos, hay uno que es un auténtico secreto. Una joya que nos ha descubierto Fernando Gabardón, doctor en Historia y profesor de la Universidad CEU San Pablo.

Se trata del cementerio de San Jorge, también conocido como el cementerio inglés de Sevilla, que permanece cerrado y al que no es posible acceder. El historiador nos ha desvelado en COPE Andalucíaque se encuentra situado junto al monasterio sevillano de San Jerónimo de Buenavista. Además de este preciado secreto (cerrado al público) hay otros cementerios en nuestra tierra que destacan por su singularidad, antigüedad o belleza.

Cementerio inglés (Málaga)

El cementerio inglés de Málaga sí está abierto al público. Es el más antiguo de España. Data de 1831 y se encuentra en un jardín histórico rodeado de naturaleza.

Hasta su creación, en España no se podían enterrar los cadáveres de las personas que no procesaran la religión católica. En Málaga, los enterramientos no católicos eran en la playa de noche a la luz de las antorchas. Los enterraban de pie en la arena. Las olas y las aves carroñeras hacían el resto.

El cementerio inglés de Málaga data de 1831

En 1824, el cónsul británico William Mark buscó un terreno para que los miembros de su comunidad pudieran recibir un enterramiento digno. Y así nació este camposanto.

Cementerio Villaluenga del Rosario (Cádiz)

El pueblo más pequeño de toda la provincia de Cádiz esconde el cementerio más bello de España. En lo más alto de Villaluenga del Rosario se encuentra la iglesia del Salvador, que se levantó en el siglo XIII (1722).

Esta iglesia se encuentra en ruinas tras sufrir un incendio durante la Guerra de la Independencia. Durante la contienda, el templo perdió gran parte de su techo. También se dañó la bóveda, y solo uno de los arcos o una parte del altar mayor quedaron en pie.

El cementerio de Villaluenga del Rosario, en Cádiz

Cementerio San José (Granada)

El cementerio San José de Granada es el segundo más antiguo de España. Conocido antiguamente como el Cementerio de las Barreras, se construyó tras una epidemia de fiebre amarilla que sufrió la ciudad granadina en el siglo XIX.

En este cementerio está enterrada la conocida como “Bella Durmiente de Granada”. Cuenta la leyenda, que bajo la escultura situada en el Patio I, se encuentran los restos de Dolores Mirasol, una joven que fallecía solo unos días antes de su boda y que fue enterrada con su traje de novia.

Cementerio San Fernando (Sevilla)

El cementerio de San Fernando se encuentra en el norte de Sevilla, en el barrio de San Jerónimo. Fue construido en 1852 y en sus lápidas y panteones figuran desde sevillanos anónimos a nombres muy conocidos.

Joselito El Gallo, Juan Belmonte o Paquirri están enterrados aquí. La tumba de Francisco Rivera es una de las más visitadas. Fue creada por Víctor Ochoa y fue un encargo de su viuda, Isabel Pantoja.

El diestro Paquirri está enterrado en el cementerio sevillano de San Fernando

También en el cementerio sevillano podemos encontrar el Cristo de Susillo, creado por el escultor sevillanoAntonio Susillo y conocido como el Cristo de las Mieles.

El escultor fue contratado para crear esta escultura. Cuando la colocaron en el camposanto, se dio cuenta de que el Crucificado tenía las piernas dobladas al revés. Al observar el error se pegó un tiro. Era el 22 de diciembre de 1896. Hoy está enterrado bajo su desperfecta y admirada obra.

