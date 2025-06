La FAMP pone en marcha un mapa de indicadores en Andalucía para luchar contra "algunos efectos no deseados" del turismo

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) reúne a la gran mayoría de los consistorios de la región. La asociación funciona como eslabón entre los Ayuntamientos, la Junta de Andalucía y el Estado. Con varios asuntos en el foco: la financiación local y el turismo en las ciudades. Además, ofrece formación, cada año, a más de 12.000 empleados públicos locales en materia de normativa legislativa.

"OSTA", UNA HERRAMIENTA DE análisis del turismo

El Observatorio de Sostenibilidad Turística de Andalucía (OSTA) ha nacido como respuesta a una demanda histórica de los municipios andaluces: contar con datos fiables, actualizados y útiles para gestionar mejor el turismo, uno de los sectores más relevantes y complejos del territorio.

"Se trata de que tengamos una herramienta común para analizar, sin subjetividades, qué impacto tiene el turismo en nuestro territorio. El turismo es necesario para nuestra economía, pero puede producir algunos efectos no deseados", ha indicado el presidente de la FAMP, José María Bellido. Se analizarán hasta 21 indicadores (económicos, de servicios públicos, de gobernanza,etc), que los Ayuntamientos podrán consultar en una misma página web y que "servirán para tomar decisiones".

Ya hay un proyecto piloto en marcha con varios municipios andaluces que representan la variedad del turismo en la región y donde se están recabando datos para, a finales de año, poder tener un mapa consultable por todos los ayuntamientos andaluces.

"la quita de la deuda", una solución a los problemas de déficit de los ayuntamientos

Los ayuntamientos españoles tienen un déficit de financiación de más de 4.200 millones de euros, según el presidente de la FAMP. "Todo esto, por la falta de presupuestos". Los ingresos de 2023 están congelados, y el Estado aún debe dinero. La Junta de Andalucía, por su parte, no contempla aún un sistema de devolución de tributos óptimo.

En ese sentido, la FAMP ha reclamado una revisión profunda de la participación en los tributos del Estado y de la Comunidad Autónoma, la flexibilización de los remanentes y superávits municipales, el impulso de la corresponsabilidad fiscal y la creación de fondos específicos para municipios con presión turística, zonas rurales despobladas o capitales de provincia.

"Los Ayuntamientos tenemos que gestionar mucho dinero de la Junta que va a dependencia, o servicios sociales comunitarios. Tenemos un trámite muy burocrático para justificarlo. Lo que queremos decirle a la Junta es que haya un aumento de la financiación que no venga ligada a determinados programas", añade Bellido.

El consistorio de Jerez es el que tiene una deuda mayor en toda Andalucía. En una situación muy complicada está también el de Jaén. "Hay municipios donde no cabe otra que una actuación del Estado, tiene que haber una quita de deuda. Aunque esto esté mezclado con el debate de financiación autonómica, no hay otra forma humana de solucionar esta situación si no es con una intervención del Estado", especifica José María Bellido.

obras de la futura sede en casa paterri

La rehabilitación de la Casa Paterri —que albergará la futura sede de la FAMP en Sevilla— avanza según lo previsto y alcanza ya el 15% de ejecución. En esta primera fase se ha completado el vaciado interior del inmueble y se encuentra en desarrollo el estudio arqueológico, paso previo fundamental antes de iniciar las actuaciones estructurales. Esta actuación "es una apuesta por dotar al municipalismo andaluz de un espacio institucional propio, representativo y útil".